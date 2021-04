Rode Videomic Me-C ajoute un connecteur USB-C à son populaire micro pour smartphone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rode a mis à jour sa gamme populaire de microphones pour smartphones vidéomiques avec un nouveau modèle qui comprend un connecteur USB-C intégré pour les téléphones et tablettes Android avec un port de type C.

Il sappelle VideoMic Me-C et ouvre la gamme de microphones du smartphone à plus dappareils quauparavant. Les modèles précédents (le Me et le Me-L) avaient tous deux des connecteurs Lightning intégrés, adaptés uniquement aux iPhones .

Avec ce nouveau modèle USB-C, cela signifie non seulement que les utilisateurs de téléphones Android peuvent rapidement ajouter un son de bien meilleure qualité à leurs vidéos et à leurs conférences / appels vidéo, mais cela signifie également que vous pouvez le brancher directement sur liPad Pro.

Hormis le nouveau connecteur, toutes les autres spécifications sont pratiquement identiques à la version iPhone. Rode le décrit comme un «microphone directionnel de haute qualité».

Il dispose dune capsule à condensateur cardioïde pour un son clair et dun port dentrée de 3,5 mm pour brancher un casque. Il est également livré avec un clip de micro et un pare-brise en fourrure qui aideront à réduire les bruits de vent lors de lenregistrement à lextérieur.

Il est disponible en pré-commande maintenant et coûte environ 65 £ au Royaume-Uni et 79 $ aux États-Unis.

Écrit par Cam Bunton.