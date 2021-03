Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Gocycle a annoncé le modèle G4 pour 2021, apportant une gamme de raffinements au vélo électrique populaire. Il y aura trois modèles dans la gamme, tous basés sur lexcellent design de pliage introduit dans le Gocycle GX .

Cependant, des modifications ont été apportées pour améliorer cette conception. Il y a maintenant un corps central en fibre de carbone qui saccouple avec la partie avant en aluminium et un axe en titane dans la charnière pour assurer sa solidité et sa fiabilité.

Nous avons été vraiment impressionnés par laction de pliage des vélos Gocycle au cours des deux dernières années, donc une concentration continue sur le développement est la bienvenue ici.

La fourche avant unilatérale est également en fibre de carbone, se connectant à un nouveau moteur G4drive qui est plus puissant, offre un couple plus élevé et un meilleur démarrage à basse vitesse. Cela devrait vous donner un coup de pouce et vous assurer que vous arrivez à destination complètement rafraîchi.

Cest une combinaison unique de fonctionnalités qui rend le Gocycle si attrayant pour les navetteurs: il se plie facilement pour que vous puissiez le ranger facilement, la transmission est fermée pour que vous ne soyez pas sale ou que vous nayez pas à la nettoyer, tandis que les performances et la portée signifieront vous navez pas à vous soucier de transpirer pendant votre trajet.

Gocycle a ajouté une autre fonctionnalité pratique à la liste: un port de chargement USB. Cela signifie que vous pouvez connecter votre téléphone pour lui donner un coup de pouce, afin que vous nayez pas à vous soucier dune batterie déchargée.

Gocycle a également repensé les pneus pour donner une meilleure adhérence, tout en les rendant un peu plus larges pour plus de confort.

Il y aura trois modèles du G4. Le G4 standard aura tout ce qui est mentionné ci-dessus avec une autonomie de 40 miles (65 km), tandis que le G4i améliorera un peu la technologie avec un feu de jour intégré à lavant, un écran LED pour vous donner des commentaires et un changement de vitesse automatique - et une autonomie de 80 km. La charge rapide est désormais standard sur tous les modèles, rechargeant la batterie en 3,5 heures.

Lauto-shifting est vraiment utile, vous évitant leffort de redescendre lorsque vous vous arrêtez et de prendre soin de redescendre lorsque vous commencez à ralentir en montant une côte par exemple. Cela affine juste un peu la conduite.

En plus de cela, il y aura une édition limitée Gocycle G4i +, qui ajoutera des roues en carbone - ainsi que des travaux de peinture personnalisés noir brillant ou rouge brillant.

PDSF du Gocycle G4: 3399 £ / 3699 € / 3999 $

PDSF du Gocycle G4i: 3 999 £ / 4 499 € / 4 999 $

Gocycle G4i + PDSF 4 999 £ / 5 499 € / 5 999 $

De nouveaux modèles sont disponibles en précommande dès maintenant.

Écrit par Chris Hall.