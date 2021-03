Quest-ce quun NFT et pourquoi devriez-vous vous en soucier?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous êtes probablement ici parce que vous avez entendu le terme NFT mais que vous ne savez pas ce que cest ou ce que cela signifie. Eh bien, vous êtes au bon endroit.

Un NFT signifie Non-Fungible Token. Quelque chose de fongible peut être remplacé par quelque chose dautre qui signifie la même chose - comme échanger 10 $ contre 10 billets de 1 $. Non fongible, cela signifie donc quil est complètement unique - comme un pressage ponctuel dun disque vinyle, dun manuscrit unique ou dune peinture particulière.

Le NFT est comme un certificat dauthenticité, dacte ou de propriété dun bien, cest donc celui-ci qui peut être vendu. Mais les choses ne sont pas simples car lactif lui-même peut être partagé librement - le NFT est donc la revendication de propriété dun élément, pas lélément lui-même. Légèrement déroutant.

Les NFT sont sécurisés avec une technologie blockchain similaire à Bitcoin (ils font en fait partie de la blockchain Ethereum ). Les blockchains sont essentiellement des bases de données cryptées et décentralisées. Ils sont difficiles à compromettre en raison de lapproche décentralisée.

Mais un NFT nest pas comme un Bitcoin, car Bitcoin peut être échangé contre dautres Bitcoin - cest fongible.

Les œuvres dart (connues sous le nom dart crypto) sont mises à disposition via le format - lœuvre dart Everydays NFT de lartiste Beeple a été mise en vente chez Christies et une image animée du mème Nyan Cat a été vendue - attendez - environ 580000 $. Et cest ce type de travail créatif que nous voyons beaucoup plus apparaître en utilisant les NFT pour prouver la propriété.

Encore une fois, un tel art peut être vu par dautres - mais il ny a quun seul propriétaire ayant accès au NFT. Les choses peuvent devenir un peu déroutantes ici, car tout comme avec une peinture physique, des copies peuvent être faites - elles ne sont tout simplement pas loriginal.

En effet, tout ne doit pas être unique; ils pourraient simplement être une série limitée. Le groupe Kings of Leon vient dannoncer quil rendra disponible une version de luxe à 50 $ de son nouvel album sous forme de NFT. Il y en aura beaucoup dexemplaires, bien quil soit disponible en édition limitée de deux semaines.

Cela comprendra des éléments téléchargeables (y compris la musique, bien sûr) ainsi quune copie vinyle (nous ne savons pas encore comment cela fonctionne).

Il existe de nombreux autres exemples de NFT au travail qui commencent à apparaître - lémission de télévision American Gods met à disposition des objets de collection en utilisant le format. Nike a également expérimenté les NFT pour aller aux côtés de paires de chaussures physiques et augmenter leur collection ( comme le souligne Input , le format est là pour «créer plus de baskets que vous ne pouvez pas obtenir»). Il existe également une application NBA - NBA Top Shot - utilisant des NFT. Les éléments du jeu, les noms de domaine ou les billets dévénements sont dautres exemples déléments qui pourraient facilement être mis à disposition à laide des NFT.

Le terme existe en fait depuis 2017 et il existe maintenant quelques normes pour prendre en charge lutilisation des NFT. Il y a eu unecertaine couverture - comme avec Bitcoin - de leffet des NFT et des actifs numériques associés sur la consommation dénergie élevée et donc de leffet négatif sur lenvironnement.

Les gens aiment collectionner des objets physiques, mais dans le monde numérique, il ny a pas déquivalent et cest cette lacune que les NFT cherchent à résoudre. Ils peuvent être échangés sur tous les marchés Ethereum.

En effet, les NFT ont le potentiel de prouver la propriété de nimporte quel actif à lavenir - ils pourraient éventuellement être utilisés pour prouver la propriété dune maison, dun bateau ou dune voiture, par exemple. Fondamentalement, un NFT ne peut avoir quun seul propriétaire officiel et les informations sur la propriété peuvent être vues.

Le créateur de toute œuvre peut conserver le droit dauteur sur celle-ci - tout comme dans le monde physique. Le transfert de propriété de loriginal ny change rien.

Écrit par Dan Grabham.