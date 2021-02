Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon certaines rumeurs, Apple développerait un accessoire de batterie magnétique MagSafe pour iPhone, et maintenant, battant Cupertino au coup de poing, Anker a présenté un nouveau bloc-batterie MagSafe qui se connecte directement à liPhone sans câble de charge.

Appelé la banque dalimentation sans fil Anker PowerCore Magnetic 5K , il serait lancé le 3 mars 2021 pour 39,99 $. Il était disponible en précommande sur Amazon US pendant un court moment le 23 février 2021, mais il est actuellement répertorié comme indisponible. La banque dalimentation comprend une batterie de 5000 mAh, le design et la marque Anker, et un voyant LED pour vous informer de la puissance restante. Il est également recouvert dune surface caoutchoutée pour éviter les glissades et les chutes.

Le PowerCore offre une charge de 5W, ce qui est lent si lon considère que l iPhone 12 peut charger à 15W. Mais il a des aimants intégrés pour que vous puissiez le coller à larrière de liPhone et il fonctionnera sans fil - aucun cordon requis. Il est livré avec une sortie USB-C pour charger avec un câble, si vous voulez le faire. Il est conçu pour liPhone 12, liPhone 12 mini, liPhone 12 Pro et liPhone 12 Pro Max et peut même se recharger via des étuis magnétiques compatibles .

Nous soupçonnons que laccessoire de batterie MagSafe dApple pour iPhone sera probablement capable de temps de charge plus rapides de 15 W, mais jusquà présent, il ne sagit que dun appareil supposé. Si vous voulez un accessoire de batterie MagSafe maintenant, Anker semble être votre meilleur pari.

Écrit par Maggie Tillman.