Rode Wireless Go II vous permet denregistrer à partir de deux sources à la fois

(Pocket-lint) - Rode a lancé un tout nouveau système de micro sans fil optimisé pour lenregistrement en déplacement. Cest le Wireless Go II et cest une énorme mise à niveau sur le modèle de première génération.

Le dernier système de micro de Rode a deux émetteurs et un récepteur, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer à partir de deux sources en même temps en utilisant le même récepteur.

Cela signifie que vous pouvez potentiellement enregistrer une vidéo avec deux personnes devant la caméra, ou demander à lune denregistrer dautres sons (comme le bruit ambiant) pendant que lautre enregistre le talent, si vous le souhaitez.

Cela rend le système beaucoup plus polyvalent que la version de première génération, mais il y a plus que cela.

Il dispose dune sortie TRS analogique de 3,5 mm, ainsi que dune sortie numérique USB-C et iOS, ce qui le rend compatible avec à peu près tous les appareils avec lesquels vous pourriez avoir à enregistrer. Que ce soit votre appareil photo, votre ordinateur portable ou votre smartphone.

De plus, chaque émetteur dispose dun stockage intégré, vous pouvez donc enregistrer localement directement sur les émetteurs. Rode dit quil y a 24 heures denregistrement sur chacun deux et quils offrent également une meilleure portée quavant.

La transmission numérique 2,4 GHz peut vous offrir jusquà 200 m de portée et fonctionnera même dans des environnements avec de nombreuses ondes radio concurrentes si nécessaire.

Comme le premier modèle, les émetteurs Wireless Go II ont des micros intégrés pour que vous puissiez les fixer à votre collier et enregistrer directement sur eux. Ou - si vous préférez - vous pouvez brancher votre propre micro sur chaque émetteur, que ce soit un micro cravate ou un micro portable / de bureau.

La batterie de chaque émetteur vous offrira environ 7 heures dutilisation, tandis que vous pourrez contrôler facilement les fonctionnalités à laide de lapplication Rode, quil sagisse dajuster le gain ou de basculer facilement entre lenregistrement stéréo et mono.

Le dernier Rode Wireless Go II est maintenant disponible pour seulement 299 $ (279 £ au Royaume-Uni), et est livré avec les deux émetteurs susmentionnés et le récepteur en standard.

Écrit par Cam Bunton.