(Pocket-lint) - Square Off a sorti son premier échiquier robotique il y a quelques années, avec beaucoup de succès critique. Il est maintenant sur le point dintroduire un modèle plus léger et plus abordable - Neo - et un recueil de jeux qui comprend les échecs, mais ajoute également Drafts, Halma et Connect 4 au mélange - appelé Swap.

Les deux sont envoyés aux premiers contributeurs de Kickstarter à partir de juin de cette année.

Un ordinateur déchecs enroulable sera également ajouté à la programmation à partir de mars. Cest donc certainement une entreprise en plein essor, notamment grâce à un intérêt accru pour le jeu de société séculaire suscité par lémission à succès Netflix, The Queens Gambit.

"Lensemble du marché des échecs a connu une hausse significative à cause du jeu de la reine", nous a dit le co-fondateur de Square Off, Bhavya Gohil. «Et aussi à cause de la pandémie.

«En raison de la pandémie, les gens sont à la maison et jouent à des jeux en salle et à des jeux de société. Et puis Queens Gambit sest produit. Pour nous à Square Off, nous constatons une augmentation significative des ventes ainsi quune baisse du coût dacquisition. Donc , Je dirais que trois à quatre fois, cest le genre de participation que nous avons constatée dans nos ventes. "

Cela a contribué à rehausser le profil de lentreprise et à le maintenir en bonne place pour les prochaines versions.

Le concept Square Off est excellent. Contrairement aux jeux déchecs IA traditionnels, un plateau Square Off a un bras robotique qui déplace automatiquement les pièces de ladversaire - un peu comme les pièces déchecs géantes dans Harry Potter et la pierre philosophale. On a donc limpression de jouer quelquun qui est vraiment là.

Et, dans certains cas, vous lêtes. Les matchs multijoueurs peuvent être organisés via des partenaires, tels que chess.com, grâce à la connexion du tableau à une application dédiée. Cest un moyen idéal de tester vos compétences aux échecs, même en vous distanciant socialement.

Lorsque vous jouez simplement à lIA, vous pouvez également obtenir beaucoup du jeu, car lapplication apprend de votre jeu: "Nous collectons beaucoup de données sur les jeux, puis nous essayons de vous offrir des expériences dapprentissage personnalisées. Donc, fondamentalement, cela signifie lIA est adaptative. Elle sadapte à votre niveau de jeu. Donc, si vous êtes un débutant ou un maître, elle jouera en conséquence », a ajouté Gohil.

Bientôt, comme il la expliqué, un tuteur artificiellement intelligent sera ajouté pour aller plus loin - il vous aidera à en savoir plus sur le jeu au fur et à mesure que vous progresserez: "Nous présentons un tuteur basé sur lIA, Victor, qui sera dans lapplication .

"Victor sera un entraîneur intégré à lapplication et vous apprendra les échecs en temps réel. Et cest un entraîneur à commande vocale. Il vous donnera donc des commentaires en temps réel pendant que vous jouez au tableau. Vous pouvez travailler sur vos attaques ou défense ou votre jeu entier.

"Vous pouvez suivre un cours entier pour améliorer votre jeu et apprendre les échecs à partir des bases. Donc, cest ce que nous essayons de faire avec cette technologie."

Il semble que la startup ait simplement fait son premier pas.

Vous pouvez en savoir plus sur Square Off et ses jeux robotiques dans notre interview exclusive dans le cadre de l épisode 89 du Podcast Pocket-lint disponible maintenant .

Écrit par Rik Henderson.