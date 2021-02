Les vélos électriques Cowboy peuvent désormais vous guider dans la pollution de lair

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous sommes de grands fans des vélos électriques Cowboy, qui sont confortablement parmi les meilleurs du marché pour les cyclistes urbains, avec un design épuré et moderne ainsi que des fonctionnalités très utiles.

Le véritable joyau de sa couronne a longtemps été la batterie facilement amovible, ce qui rend la charge beaucoup moins compliquée, mais elle a juste une autre fonctionnalité qui ne peut pas être égalée par trop de concurrents.

Il intègre les informations des moniteurs de qualité de lair BreezoMeter pour permettre aux passagers de planifier des itinéraires qui évitent les endroits où la qualité de lair est particulièrement mauvaise, tout comme vous pouvez choisir un itinéraire plus lent mais plus calme via Google Maps.

Cela signifie que dans les zones très fréquentées telles que le centre de Londres, vous pouvez donner à vos poumons une chance de se battre en évitant des intersections particulièrement terribles sur le front des émissions.

Lapplication Cowboy, déjà lune des meilleures que nous ayons testées, vous montre désormais des informations sur la qualité de lair lorsque vous consultez son écran de carte, ainsi que des informations sur ce que signifient réellement les différents niveaux de qualité de lair. Ensuite, lorsque vous planifiez un itinéraire, vous aurez la possibilité de passer à un autre offrant une qualité dair supérieure, même si le temps de trajet est probablement plus lent.

Cest une fonctionnalité super intelligente - nous savions que cela allait arriver lorsque nous avons testé le Cowboy 3, mais nous navons pas pu lutiliser. Tout ce qui peut aider les gens à éviter les zones qui pourraient nuire à leur santé est quelque chose que nous tenons à encourager, cependant.

Écrit par Max Freeman-Mills.