Gocycle taquine les modèles G4 de nouvelle génération qui seront révélés en mars 2021

(Pocket-lint) - Gocycle a confirmé avoir déjà commencé la production de la prochaine génération de ses vélos électriques populaires, les Gocycle G4 et G4i.

Partageant seulement un aperçu du nouveau design, nous avons appris quil y aura une fourche avant entièrement en carbone pour les nouveaux modèles qui doivent remplacer le GX et le GXi.

Gocycle sest fait connaître grâce à la demande mondiale croissante de vélos électriques. Ayant initialement lancé le Gocycle il y a plus de 10 ans , le système dentraînement intelligent et les roues à blocage rapide se trouvent toujours sur ses vélos, avec le grand changement ces dernières années vers un système de pliage plus substantiel.

Bien que les modèles originaux puissent être rapidement emballés pour le stockage, cest le mécanisme de pliage rapide introduit sur le Gocycle GX 2019 qui a vraiment séduit . Cela signifie que vous pouvez plier votre vélo en quelques secondes, le ranger sous votre bureau ou facilement dans un train - ou le mettre dans le coffre de nimporte quelle voiture.

Nous ne savons pas ce quil advient de la version G3 à cadre fixe , Gocycle affirmant que le G4 remplace ces modèles pliables. Le GX est la version standard, tandis que le GXi reçoit des ajouts haut de gamme, comme une barre lumineuse LED sur le guidon et un levier de vitesses automatique pour contrôler les vitesses.

Nous nous attendons à ce que tous les détails soient révélés en mars, mais Gocycle nous a donné un aperçu de la gamme de modèles, en précisant quil y aura un G4, G4i et G4i +. Les prix commenceront à 3499 £ / 3499 € / 3999 $ pour le G4.

«Notre gamme Gocycle de quatrième génération établit non seulement une nouvelle norme pour Gocycle, mais elle élèvera la barre pour tous nos concurrents dans le segment des vélos électriques pliants… Cest létape de développement la plus importante que nous ayons jamais faite et jai hâte de le révéler plus de détails!" a déclaré Richard Thorpe, designer et fondateur de Gocycle.

Écrit par Chris Hall.