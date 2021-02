Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors du CES 2020, nous sommes tombés sur un prototype intéressant de LOréal qui crée une couleur de rouge à lèvres que vous essayez dabord en réalité augmentée à laide dune application. Le Perso en était alors aux tout premiers stades de développement, mais nous pouvions voir son potentiel - non seulement vous pouvez fabriquer votre propre rouge à lèvres à la maison, mais vous pouvez voir à lavance à quoi il ressemblera.

Environ 12 mois plus tard, nous avons de nouveau rattrapé le concept - sauf que cette fois, il ne reste plus que quelques mois entre les mains de vrais clients.

Désormais arborant la marque Yves Saint Laurent et baptisé YSL Rouge Sur Mesure propulsé par Perso, lappareil sera dabord disponible en version bêta au printemps 2021, puis publié plus universellement à partir de septembre.

Nous avons récemment parlé au vice-président mondial de son incubateur technologique de LOréal, Guive Balooch, de Perso, de son évolution depuis que nous lavons vu pour la dernière fois et dautres innovations quil a prévues pour le secteur de la beauté dans le cadre du podcast Pocket-lint .

"Perso est quelque chose dunique car cest un mariage de nombreuses technologies qui tentent vraiment de résoudre un objectif. Et le but est de savoir comment créer un environnement permettant aux gens de voir une tendance et de fabriquer immédiatement le produit chez eux, plutôt que davoir à le faire. aller acheter un produit spécifiquement pour chaque tendance? " il nous a dit.

«Pour ce faire, nous avons cet appareil connecté et il fait du rouge à lèvres, des soins de la peau et dautres catégories. Pour le rouge à lèvres, vous pouvez pratiquement lessayer en utilisant la RA et lavoir juste là en le distribuant sur lappareil.

«Nous avons beaucoup d’espoir et d’ambition pour cela, car nous avons passé beaucoup de temps à essayer de le rendre aussi centré sur l’utilisateur que possible. Nous allons le lancer en tant que premier test bêta au printemps 2021, donc ce sera bientôt entre les mains des utilisateurs. "

Une version repensée de lappareil a été dévoilée lors du CES 2021 entièrement numérique en janvier. Il sera au prix de 299 $ sur sa première série limitée et fonctionnera avec des ensembles de cartouches couleur dédiés. Les cartouches peuvent être insérées, avec des variantes rouge, nude, orange ou rose disponibles. Il mélangera et distribuera ensuite la teinte exacte que vous demandez via une application connectée.

Lincubateur technologique LOréal ne sarrêtera pas là. Le Water Saver, un accessoire pour les salons de coiffure ou un robinet de salle de bain qui fait exactement ce quil dit sur létain, a également été présenté lors du CES virtuel.

"Cest une collaboration que nous avons avec une entreprise en Suisse appelée Gjosa", a expliqué Balooch.

"Ils ont cette technologie de leau qui vous permet de réduire la taille dune gouttelette deau de 10 fois - la rendre 10 fois plus petite. En faisant cela, vous ne compromettez pas la façon dont leau coule à travers les cheveux, la pression et la sensation. mais vous utilisez 80% moins deau.

«Nous nous sommes donc associés avec eux et nous avons construit cette technologie appelée LOréal Water Saver. Cest un système personnalisé qui vous permet de mélanger différents traitements qui passent par cette technologie de leau et sortent de la poignée avec les économies.

"Si nous mettons cela dans quelques milliers de salons, nous pouvons économiser un milliard de gallons deau par an. Le potentiel est vraiment élevé."

Lincubateur technologique travaille également sur de nombreux autres produits, dont vous pouvez en entendre parler dans notre interview podcast complète ici .

Écrit par Rik Henderson.