(Pocket-lint) - Une fusée et un vaisseau spatial SpaceX seront utilisés pour envoyer un équipage «entièrement civil» dans lespace à la fin de 2021.

Prévu pour être lancé en octobre, la mission sera commandée par le milliardaire Jared Isaacman. Il est pilote qualifié et directeur général de Shift4 Payments, qui vend des terminaux de traitement de cartes de crédit et des systèmes de point de vente. Trois personnes chevaucheront Isaacman et orbiteront à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Les sièges iront «à des individus du grand public» qui seront annoncés dans les semaines à venir, a indiqué SpaceX dans un communiqué.

Deux des sièges seront attribués à des personnes affiliées à lhôpital pour enfants St Jude de Memphis. Plus précisément, lun de ces sièges ira à un travailleur de la santé. "En fait, un ancien survivant du cancer, qui a été traité à St Jude et qui est revenu et qui y travaille", a déclaré Isaacman au New York Times.

Le troisième siège sera tiré au sort au hasard, dans lespoir de collecter au moins 200 millions de dollars pour St Jude. Il nest pas nécessaire de faire un don pour participer à un jumelage fortuit du voyage dans lespace, mais chaque dollar donné compte pour 10 entrées (jusquà 10 000 entrées). Seuls les citoyens américains et les résidents permanents légaux âgés de 18 ans ou plus peuvent participer au tirage au sort. Et vous devez mesurer moins de 6 pieds 6 pouces et peser moins de 250 livres. Vous devrez également passer des tests psychologiques et physiques.

Idéalement, les trois personnes choisies "représenteront les piliers de la mission que sont le leadership, lespoir, la générosité et la prospérité", selon un communiqué de presse .

La mission, nommée Inspiration4, sera lancée depuis le site de lancement 39A de SpaceX au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Il utilisera la fusée Falcon 9 de SpaceX , et léquipage recevra une formation de SpaceX sur "la mécanique orbitale, fonctionnant en microgravité, en apesanteur et autres formes de tests de stress".

Léquipage de quatre personnes passera jusquà cinq jours dans la capsule Crew Dragon alors quelle orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes «le long dune trajectoire de vol personnalisée».

Accédez au site Web Inspiration 4 Donate. Cliquez sur le bouton Faire un don. Lisez les termes et conditions. Sélectionnez le montant que vous souhaitez donner. (Un don nest pas requis.) Saisissez vos coordonnées et votre mode de paiement. Soumettez vos informations pour courir la chance de gagner.

Écrit par Maggie Tillman.