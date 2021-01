Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au CES de cette année, uniquement virtuel, PopSockets a annoncé que bon nombre de ses produits seraient compatibles avec MagSafe.

Lautomne dernier, Apple a révélé que de nouveaux accessoires pourront se connecter à liPhone 12 via une technologie mise à jour appelée MagSafe . Quelques partenaires ont été taquinés à lépoque, ce qui a conduit beaucoup à spéculer sur PopSockets, ce qui a avoué plus tard que cela ajouterait la compatibilité.

Maintenant, PopSockets annonce une multitude de mises à jour de produits avec un calendrier de sortie approximatif. Le premier élément sur le pont est le PopGrip toujours populaire.

Il existe en fait trois mises à jour PopGrip :

PopGrip pour MagSafe: se fixe magnétiquement aux coques MagSafe pour les appareils iPhone 12

fixe magnétiquement aux coques MagSafe pour les appareils iPhone 12 PopGrip Slide pour iPhone 12: se fixe mécaniquement sur les côtés de létui en silicone Apple.

fixe mécaniquement sur les côtés de létui en silicone Apple. PopGrip Slide Stretch: Se fixe mécaniquement sur les côtés de la plupart des boîtiers.

PopSockets annonce également une version MagSafe de son PopWallet Plus, qui est essentiellement un portefeuille avec un PopGrip intégré.

De plus, PopSockets lance deux supports - un pour la maison et un pour la voiture - qui utiliseront MagSafe. Enfin, la société a révélé une version antimicrobienne du PopGrip et un PopGrip multitool fabriqué avec SOG. Tout cela devrait arriver cet été. Pas encore de mot sur les prix.

Quant aux nouveaux PopGrips et PopWallet Plus pour MagSafe, ils devraient être lancés au printemps 2021. Là encore, PopSocket na pas annoncé de prix.

Écrit par Maggie Tillman.