(Pocket-lint) - Tile prévoit dintroduire un nouveau tracker dobjets perdus cette année, dans le but de lutter contre les AirTags d Apple ainsi que les trackers de Samsung.

Tous les trackers Tile précédents et existants utilisent la technologie Bluetooth pour vous aider à localiser les objets perdus, tels que les clés ou les bagages. En règle générale, les trackers de tuiles se fixent aux objets via un adhésif ou un clip. Ensuite, si ces éléments sont perdus plus tard, ils peuvent être facilement localisés avec Bluetooth lorsquils sont à proximité. Les trackers de Tile peuvent également être trouvés via le réseau de «recherche communautaire» Tile, qui utilise lapplication Tile installée sur les téléphones des gens pour aider à localiser tout tracker réglé en mode perdu, vous envoyant un ping lorsquil le trouve.

Le nouveau produit de Tile, cependant, tirera parti de la technologie UWB (ultra-large bande), selon TechCrunch . Il proposera même une expérience de réalité augmentée dans lapplication Tile pour vous guider vers un objet. La technologie UWB est déjà disponible sur liPhone 11 et liPhone 12 et certains appareils Android, comme les nouveaux appareils Samsung. Cest un protocole de communication sans fil à courte portée, comme Bluetooth, mais il fonctionne à des fréquences élevées et aide à capturer des données spatiales et directionnelles.

Apple permet aux développeurs daccéder à sa puce U1 compatible UWB , ce qui rend ses nouveaux iPhones spatialement conscients, et on pense que les AirTags dApple sappuieront sur la technologie UWB plus la puce U1 dans les iPhones . Ils font lobjet de rumeurs depuis plus dun an. Pendant ce temps, Samsung prévoit dintégrer UWB dans l application SmartThings Find , et il se dit également quil prépare son propre tracker SmartTag de type Tile, qui pourrait faire ses débuts dès la semaine prochaine lors dun événement Unpacked pour ses prochains téléphones .

Tile a créé un art conceptuel interne pour son nouveau tracker, que TechCrunch a partagé, révélant que, malgré lutilisation de UWB sur Bluetooth, il ressemblera à dautres trackers Tile, y compris le Tile Mate et Pro. Il aura une forme carrée, un bouton central et un plat qui supporte ladhésif. Il peut également être attaché à un porte-clés.

Avec UWB, il pourra localiser les éléments manquants à lintérieur ou à lextérieur, même lorsque vous ne pouvez pas lentendre sonner. Il peut également vous aider à trouver des objets dans un espace plus grand, comme une maison à plusieurs étages. Lapplication Tile servira essentiellement une vue de la caméra compatible AR pour vous aider à voir lemplacement du tracker, avec des superpositions et des flèches directionnelles.

Tile devrait sortir le tracker UWB plus tard cette année, avec la prise en charge des appareils iOS et Android. Il vendra toujours des trackers Bluetooth, bien sûr.

Écrit par Maggie Tillman.