Les meilleurs conseils techniques pour sauver Noël

(Pocket-lint) - Cest le jour de Noël demain et même si cela peut être différent des années précédentes, vous pouvez toujours passer un bon moment grâce à la technologie.

Vos projets ne se déroulent peut-être pas comme prévu ou espéré, mais la technologie peut améliorer lexpérience de plusieurs façons. Et la bonne nouvelle est que, comme il sagit dune technologie existante à laquelle vous avez probablement déjà accès, vous navez même pas à vous aventurer hors de la maison.

Voici cinq façons dont la technologie peut aider à sauver Noël cette année ...

Avec la majeure partie du Royaume-Uni de retour en lock-out et les pays du monde prudents quant à la capacité de socialisation que vous pouvez faire, il ny a jamais eu de meilleur moment pour activer Zoom, WhatsApp, FaceTime ou un autre service de messagerie de visioconférence et discuter.

Pour Noël et le Nouvel An, Zoom a abandonné la limite de 40 minutes sur les appels. Et, avec de nombreuses fonctionnalités festives, telles que la possibilité de rehausser votre arrière-plan, cest une évidence si vous souhaitez souhaiter un joyeux Noël à votre famille et vos amis.

Connectez un appareil à un téléviseur pour une expérience encore meilleure. Ou, si vous avez un membre de la famille laissé seul pendant la période des fêtes, placez une place supplémentaire à la table du dîner pour une tablette ou un ordinateur portable, afin quils puissent également faire partie des festivités.

Un certain nombre de services de streaming, notamment Disney +, Netflix, Amazon Prime Video et BBC iPlayer, offrent la possibilité de regarder des émissions et des films en groupe, même lorsque vous êtes dans des endroits séparés.

Cest vraiment facile à faire et cela signifie que vous pouvez vous sentir comme si vous étiez dans la même pièce en train de regarder la même chose en même temps. Cette année, il y a aussi de super nouveaux films à regarder en tant que groupe, notamment Soul on Disney + et le nouveau blockbuster de George Clooney, The Midnight Sky.

Malheureusement, les services nincluent pas un membre de la famille prêt à vous offrir un verre ou à passer les chocolats.

Au moment où vous lirez ceci, le Père Noël devrait avoir commencé à livrer des cadeaux dans le monde entier et il existe plusieurs façons de le suivre.

Pour la première fois au Royaume-Uni, les abonnés de Sky Q peuvent simplement demander où il se trouve via leur télécommande, tandis que ceux qui disposent dune connexion Web peuvent consulter le Santa Tracker de Google, le tristement célèbre tracker Norad Santa qui fonctionne depuis plus de 50 ans, ou le Plane Finder. app.

Vous navez peut-être pas de nouvelle console ce Noël grâce aux scalpers, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous amuser à jouer à des jeux.

Le Xbox Games Pass de Microsoft et les services PlayStation Plus de Sony sont dexcellents moyens de démarrer très rapidement, vous donnant accès à de nombreux jeux inclus dans le prix de labonnement mensuel.

À défaut, il existe le service de jeu Stadia clioud de Google - avec lequel il est très facile de démarrer. Stadia fonctionne via le téléviseur à laide dun Chromecast Ultra, dun ordinateur utilisant Google Chrome ou dun appareil mobile pris en charge. Vous pouvez être opérationnel dès aujourdhui sans quitter votre domicile.

Les magasins peuvent être fermés, mais cela ne signifie pas quils sont fermés en ligne. De nombreux magasins, comme Amazon, livrent encore aujourdhui et, avec les soldes commençant le lendemain de Noël, il y aura des bonnes affaires à faire.

Joyeux Noël!

Écrit par Stuart Miles. Édité par Rik Henderson.