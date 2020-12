Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En 2019, Noblechairs a annoncé un partenariat de licence avec léquipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas. Ce partenariat visait à permettre la création de la chaise de jeu de Formule 1 sous licence officielle pour 2021. Maintenant, cette chaise a été révélée sous la forme de la chaise de jeu Noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition.

Il sagit dune chaise de jeu de luxe conçue par Noblechairs en étroite collaboration avec léquipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas. Comme vous pouvez vous y attendre dun siège Noblechair, il est fabriqué avec des pièces haut de gamme comprenant des matériaux hybrides, des éléments en carbone, une base en aluminium et plus encore.

Le design de cette chaise EPIC a évidemment un thème fort de léquipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas. Il a des oreillers cervicaux et lombaires brodés du logo, des coutures vertes PETRONAS audacieuses, des trous de harnais argent frappants et des éléments en carbone élégants.

Cette édition de la chaise est également dite durable - elle est indéchirable, résistante à labrasion, résistante à lhydrolyse, résistante au feu et conçue pour durer et durer même des années dutilisation. On dit que les matériaux hybrides sont souples comme le cuir, mais beaucoup plus confortables pour sasseoir pendant de longues périodes grâce à une excellente circulation dair et une ventilation conçue pour vous garder au frais et vous empêcher de transpirer.

Le fauteuil de jeu Noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition est disponible à lachat au prix de 399,95 £ ou 519,99 $ .

Écrit par Adrian Willings.