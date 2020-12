Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Black Friday et le Cyber Monday sont terminés, mais les détaillants nont pas fini de faire des soldes pour vous faire dépenser de largent pendant les vacances. Il y a en fait un événement de magasinage peu connu en décembre, appelé Green Monday, qui prend lentement de lampleur aux États-Unis.

Le lundi vert de cette année a lieu le 14 décembre 2020

Vous pouvez remercier eBay pour le lundi vert. En 2007, il a inventé lévénement. Le lundi vert a généralement lieu le deuxième lundi de décembre et est présenté comme le «meilleur jour de vente» du mois. Nous ne savons pas si cest vrai, étant donné que de nombreuses offres Black Friday et Cyber Monday sont désormais des ventes dune semaine qui sétendent en décembre. Honnêtement, cest juste une autre excuse pour les détaillants de réduire les articles dans toutes les catégories, et nous ne pouvons pas nous en plaindre.

Les détaillants suivants participent au Green Monday:

Voici un tour dhorizon des 10 meilleures offres Green Monday que nous avons pu trouver:

Économisez 50 $ sur les écouteurs AirPods Pro populaires. Ils offrent une résistance à la transpiration et à leau tout en vous offrant 24 heures découte sans fil avec létui de chargement. Consultez loffre sur Target ici.

Ces bidons Sony sur loreille sont parmi les meilleurs du marché. Ils offrent 30 heures dautonomie et une réduction du bruit. Consultez loffre sur Amazon.

Cet ordinateur portable HP est presque 33 pour cent de réduction pour Green Monday. Il dispose dun écran FHD de 13,3 pouces, ainsi que de 16 Go de RAM et dun SSD 512. Consultez loffre chez HP.

Cet aspirateur robot Roomba haut de gamme dispose dune cartographie intelligente, de sorte quil nettoiera toute votre maison et fonctionnera parfaitement sur les poils danimaux. Il dispose également dun accessoire de stockage de base qui vous permet de passer jusquà 60 jours sans le vider. Consultez loffre sur Amazon.

Le modèle Pro de la sonnette vidéo signature de RInge, propriété dAmazon, est de 80 $ pour le lundi vert. Consultez loffre sur Amazon.

Ces écouteurs de Beats sont livrés avec la nouvelle puce casque H1 dApple et offrent neuf heures découte sur une seule charge. Consultez loffre sur Amazon.

Cet ensemble de quatre pièces de Tile contient tout ce dont votre famille a besoin pour ne plus perdre son téléphone, ses clés ou son portefeuille. Consultez loffre sur Amazon.

Le tout nouveau Echo Dot sphérique dAmazon, avec son corps redessiné, est en vente à 40% de réduction. Cest presque la moitié du prix! Consultez loffre sur Amazon.

LEcho Flex est conçu pour combler les lacunes de votre maison intelligente où vous navez pas accès à Alexa, comme votre garage, votre entrée ou vos couloirs. Actuellement, cest 5 $ de réduction pour le Black Friday. Cétait déjà bon marché au départ, donc cette affaire est une bonne affaire si vous nous le demandez. Consultez loffre sur Amazon.

Cet ordinateur portable HP coûte 140 $ et dispose de 4 Go de RAM et dun SSD de 128 Go. Cest la machine abordable parfaite pour le travail ou lécole. Consultez loffre chez Walmart.

Si vous recherchez quelque chose dun peu plus puissant que laccord HP mentionné ci-dessus, cet ordinateur portable de jeu de 15 pouces dOmen est en baisse de 450 $. Il dispose de 8 Go de RAM, dun disque dur de 1 To et dun SSD de 256 Go. Consultez loffre chez Walmart.

Écrit par Maggie Tillman.