Tile étend son partenariat avec HP et Intel pour suivre les PC manquants

(Pocket-lint) - Tile, un fabricant de trackers dobjets intelligents, que des sociétés comme Samsung et Apple espèrent répliquer, étend son partenariat avec HP et Intel. Ensemble, les entreprises introduiront des périphériques PC supplémentaires avec la technologie de recherche de Tile intégrée .

À partir du 7 décembre 2020, la série HP EliteBook 800 G8 (les modèles x360 830, 830, 840 et 850, en particulier), le ZBook Firefly 14 G8 et le ZBook Firefly 15 G8 seront tous livrés avec Tile préinstallé techniquement. Auparavant, seuls les modèles Elite Dragonfly et EliteBook 1000 le proposaient.

Tile a également déclaré que ce partenariat marquait sa première intégration de périphérique avec Intel. En 2021, Tile sera préinstallé sur encore plus de PC équipés de puces Intel Core de 11e génération et de cartes WLAN Intel Wi-Fi 6 (Gig +) avec Intel Bluetooth. Les équipes Tile et Intel travaillent également avec dautres fabricants et partenaires matériels, tels que Skullcandy, Comcast, Bose et Herschel, entre autres. Tile a déclaré que «pratiquement tous les produits» peuvent être activés pour Tile.

Alors, que fait exactement la technologie de Tile pour les ordinateurs HP? Une fois activés via lapplication Windows Tile, les utilisateurs peuvent essentiellement profiter des fonctionnalités de localisation de Tile pour leur ordinateur portable. Ces fonctionnalités fonctionnent même lorsque lappareil est en mode veille, veille prolongée ou arrêt progressif.

«Nous rendons la technologie de Tile plus accessible et plus simple grâce à une solution logicielle préinstallée ne nécessitant aucun matériel, ce qui la rend beaucoup plus accessible et facile à utiliser», a déclaré CJ Prober, PDG de Tile. «Notre collaboration avec Intel pour activer cette version logicielle de Tile, et avec HP pour être le premier OEM à intégrer cette capacité dans leurs produits, est une étape importante pour apporter la tranquillité desprit.»

La possibilité de retrouver votre ordinateur portable en cas de perte ou de vol est cruciale non seulement pour les utilisateurs finaux, mais également pour les services informatiques pour des raisons de sécurité. En termes simples: les personnes travaillant à domicile ont besoin de leurs machines et la possibilité de localiser un ordinateur portable via Tile est évidemment extrêmement précieuse et pratique.

Écrit par Maggie Tillman.