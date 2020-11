Réveillez-vous plus agréablement avec ces offres Lumie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les lumières de réveil sont une excellente alternative au réveil traditionnel de style awooga. Ils utilisent un mélange de sons de réveil agréables et de sources lumineuses douces imitant le lever du soleil pour vous faciliter la journée. Au lieu de vous réveiller en sursaut via une alarme sonore, vous vous retrouverez doucement éveillé par une lumière de chevet qui séclaircit lentement.

Le résultat est un réveil beaucoup plus naturel qui vous donne un début de journée joyeux plutôt quun réveil brutal. Ces lumières sont généralement chères mais valent bien largent dans notre esprit. Si vous trouvez les matins difficiles, alors ce sont parfaits. Encore plus maintenant, ils ont été réduits pour le Cyber Monday.

Les systèmes Bodyclock de Lumie imitent non seulement le lever et le coucher du soleil (vous aidant également à vous endormir), mais ils ont également montré quils aident à lutter contre les troubles affectifs saisonniers et le blues hivernal. Ils constituent donc un achat parfait pour vous-même ou un cadeau pour un être cher.

• Lumie Bodyclock Glow 150 - Économisez 34 £, était 99,99 £, maintenant 65 £: Cette lampe de réveil Lumie a à la fois des réglages de coucher et de lever du soleil avec 10 sons de réveil différents, y compris le bruit blanc. Profitez dun meilleur sommeil avec cette offre. Voir loffre sur Amazon

• Lumie Bodyclock Shine 300 - économisez 44 £, était de 129 £, maintenant 85 £ - Cette lampe de réveil plus chère comprend 15 sons différents allant des chatons ronronnant aux oiseaux tropicaux et aux grenouilles arboricoles, mais ce sont les LED mixtes pour des couleurs réalistes de coucher / lever de soleil qui fait vraiment la magie. Voir loffre sur Amazon

Écrit par Adrian Willings.