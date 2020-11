Obtenez un super 35% de réduction sur cette tondeuse à barbe Wahl Aqua Blade

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous essayez de retrouver une tondeuse à barbe depuis un certain temps, il existe aujourdhui de super réductions sur Amazon UK. Cet ensemble du spécialiste de la tondeuse à cheveux Wahl est en haut de la liste.

La tondeuse à cheveux 10-en-1 Aqua Blade est une multigroomer qui vous permet de tailler, de couper et de raser. En effet, il est capable de vous donner un rasage extrêmement proche de 0,2 mm - Wahl dit quil vous donnera le rasage le plus proche possible par rapport à un rasoir humide traditionnel. La tondeuse convient à une utilisation humide et sèche et est entièrement lavable.

Vous pouvez lutiliser pour les coupes de cheveux complètes, la coupe de la barbe, un rasage de près, le soin du corps et aussi pour enlever les poils du nez et des oreilles. Il y a même un verrou de voyage pour la batterie afin que vous puissiez la mettre dans vos bagages. La batterie a également une autonomie allant jusquà 180 minutes.

En plus de la tondeuse à cheveux Aqua Blade 10-en-1, cet ensemble comprend 300 ml dhuile à barbe rafraîchissante Wahl, ainsi que trois têtes supplémentaires et 16 peignes de guidage.

Si vous voulez voir ce quil y a dautre sur le marché, consultez notre guide de la meilleure tondeuse à barbe .

squirrel_widget_3705865

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Dan Grabham.