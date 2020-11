Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les scooters électriques sont une grande nouvelle, au cas où vous ne lauriez pas entendu - que vous viviez dans un endroit qui les essaie lentement ou dans une ville touristique qui leur est habituée depuis des années, ils sont de plus en plus lun des nouveaux moyens les plus populaires autour commodément.

Certaines des options les plus uniques sont fabriquées par Segway - oui, ce Segway et sa technologie basée sur léquilibre sont toujours au cœur des choses. Ses scooters Ninebot sont un peu comme les Segways dorigine rétrécis, et sont vraiment confortables et faciles à conduire.

Ils sont également fortement réduits pour aujourdhui uniquement dans le cadre de la vente Black Friday dAmazon, vous permettant déconomiser des centaines de dollars.

Tout dabord, vous pouvez acheter le Nineboth S pour 339,99 $ , au lieu du prix total de 489,00 $, ce qui vous permet déconomiser 30% ou 149,01 $. Cest la plus petite des deux options en vente, mais elle a toujours une autonomie impressionnante allant jusquà 13,7 miles, ce qui signifie quelle peut certainement vous accompagner pendant une journée.

Vous montez dessus et roulez plus comme un hoverboard que dautres scooters électriques, tandis que limperméabilisation signifie également quil peut être utilisé par tous les temps.

Alternativement, si vous voulez quelque chose dun peu plus substantiel, avec quelques fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez opter pour le Ninebot S-Plus, qui est descendu à 584,00 $ contre 779,00 $, une réduction de 195 $. Cest un tour légèrement plus grand à tous égards.

Il a également une autonomie élargie de 22 miles, une vitesse de pointe légèrement plus élevée et des pneus plus gros, bien que les deux versions puissent sattaquer au même niveau de pente, jusquà une pente de 15 degrés. Quel que soit votre choix, vous aurez un peu limpression dutiliser la technologie du futur en passant devant les gens qui se promènent, ce qui est difficile à mettre en bouteille.

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Max Freeman-Mills.