(Pocket-lint) - Les trottinettes électriques sont une grande nouvelle, au cas où vous ne lauriez pas entendu - que vous viviez dans un endroit qui les essaie lentement, ou dans une ville touristique qui y est habituée depuis des années, ils sont de plus en plus lun des nouveaux moyens les plus populaires dobtenir autour commodément.

Certaines des options les plus uniques sont fabriquées par Segway - oui, ce Segway, et sa technologie basée sur léquilibre est toujours au cœur des problèmes. Certains de ses scooters Ninebot sont un peu comme des Segways dorigine rétrécis, et sont vraiment confortables et faciles à conduire.

Ils sont également fortement réduits pour aujourdhui uniquement dans le cadre de la vente Prime Day dAmazon, vous permettant déconomiser des centaines de dollars.

Tout dabord, vous pouvez acheter le scooter E45 pour 599,99 $ , au lieu du prix total de 799,99 $, ce qui vous permet déconomiser 25 % ou 200 $. Cest un super petit scooter qui est facilement pliable et qui est livré avec une gamme de superbes fonctionnalités.

Il est facile à conduire et léchelle de remise appliquée en fait un prix vraiment compétitif pendant la durée de cette offre.

Alternativement, si vous voulez quelque chose dun peu plus intéressant à regarder, avec quelques fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez opter pour le Ninebot S-Plus, qui est en baisse à 599,00 $ contre 849,00 $, soit une réduction de 250 $. Cest une balade un peu plus folle à tous points de vue.

Vous montez dessus et roulez plus comme un hoverboard que dautres scooters électriques, tandis que limperméabilité signifie également quil convient à une utilisation par tous les temps.

Il a également une portée de 22 miles et peut affronter une pente décente, jusquà une inclinaison de 15 degrés. En le chevauchant, vous aurez un peu limpression dutiliser la technologie du futur pendant que vous passez devant des gens qui se promènent, ce qui est un sentiment difficile à mettre en bouteille.

Écrit par Max Freeman-Mills.