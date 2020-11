Nettoyez avec ces offres de nettoyeur haute pression Karcher avec jusquà 49% de réduction

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les nettoyeurs haute pression Karcher sont parfaits pour de nombreuses utilisations, quil sagisse de laver votre voiture ou de garder votre entrée dégagée. Ces puissants nettoyeurs haute pression éliminent rapidement la saleté et éliminent les tracas des tâches ménagères.

Karcher est connu pour produire des nettoyeurs haute pression très puissants et efficaces. Ces machines sont des appareils haut de gamme conçus pour durer et faire le travail. Ils sont généralement chers, mais grâce aux différentes offres en cours cette semaine, ils sont maintenant un peu plus abordables.

Il existe actuellement quelques remises différentes sur les nettoyeurs haute pression Karcher. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des réductions décentes que nous avons trouvées si vous êtes à la recherche dune bonne affaire.

squirrel_widget_2858647

Cette configuration est conçue pour vous aider à nettoyer toutes sortes de choses avec des accessoires pour laver votre terrasse, souffler la saleté de votre voiture et insuffler maintenant de la vie à votre maçonnerie extérieure. Il est également livré avec un nettoyant pour terrasse t150 et un détergent pour patio et terrasse de 500 ml afin que vous puissiez lutiliser rapidement pour nettoyer les zones.

Pour Black Friday, ce nettoyeur a réduit son prix de vente conseillé de 83 £ , ce qui en fait presque la moitié du prix, ce qui est une superbe affaire sur un nettoyeur aussi génial.

squirrel_widget_2858646

Le nettoyeur haute pression Kärcher K2 Full Control Home offre beaucoup des mêmes capacités de nettoyage avec 110 bars de pression, un tuyau de 6 mètres et la capacité de résoudre vos problèmes de saleté. Pour le Black Friday, il est également plus abordable avec une réduction de 44%, ce qui en fait un rafraîchissant £ 94.99 .

Écrit par Adrian Willings.