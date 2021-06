Nettoyez avec ces offres de nettoyeur haute pression Karcher avec jusquà 46% de réduction

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les nettoyeurs haute pression Karcher sont parfaits pour de nombreuses utilisations, que ce soit pour laver votre voiture ou pour garder votre allée dégagée. Ces puissants nettoyeurs haute pression éliminent rapidement la saleté et éliminent les tracas des tâches ménagères.

Karcher est connu pour produire des nettoyeurs haute pression très puissants et efficaces. Ces machines sont des appareils haut de gamme conçus pour durer et faire le travail. Ils sont généralement chers, mais grâce aux offres Amazon Prime de cette semaine, ils sont désormais plus abordables.

Avec ces nettoyeurs, vous pouvez désormais transférer la bonne pression pour chaque tâche de nettoyage de lapplication à votre nettoyeur via Bluetooth.

Pour Prime Day, ce nettoyeur coûte maintenant 432 £ - cest plus de 300 £, cest le prix de vente conseillé habituel au Royaume-Uni, ce qui est une excellente affaire pour un nettoyeur aussi génial.

Livré avec un pistolet 180 Q Smart Control, une lance de pulvérisation Multi Jet 3-en-1, un kit Home (nettoyant de surface T 7, un nettoyant pour pierres et façades 3-en-1 1 l), un tuyau haute pression de 10 m.

Le nettoyeur haute pression domestique Kärcher K5 Full Control offre les mêmes capacités de nettoyage, un tuyau de 10 mètres et la capacité de résoudre vos problèmes de saleté. Pour Prime Dahy, il est également plus abordable, ce qui en fait un prix rafraîchissant de 280 $ aux États-Unis ou de 309 £ au Royaume-Uni .

Le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Premium Home est livré avec un kit hopme et voiture en fonction de ce que vous sélectionnez. Encore une fois, il offre beaucoup des mêmes capacités de nettoyage. Aux États-Unis, il est de 240 $ et au Royaume-Uni, il coûte maintenant 285 £, contre 379 £ .

Écrit par Adrian Willings et Dan Grabham.