Le comité daudit environnemental britannique critique Amazon et Apple et appelle à des mesures de réduction des déchets électroniques

(Pocket-lint) - Le comité daudit environnemental (EAC) - mis en place par le Parlement pour surveiller limpact environnemental des politiques et des programmes - a publié les résultats de son enquête sur les déchets électriques au Royaume-Uni qui a débuté en mars 2020.

Les résultats ne seront pas surprenants, soulignant quil y avait 1,5 million de tonnes de déchets électriques générés en 2019 au Royaume-Uni, avec jusquà 40% de ces déchets étant exportés, plutôt que traités au niveau national. Le Royaume-Uni est, selon le rapport, le deuxième producteur mondial de déchets électroniques.

Le problème est que beaucoup de déchets électriques finissent dans des décharges où les composants précieux (comme lor, le lithium et le cobalt) sont gaspillés, alors quils devraient être récupérés pour être utilisés dans dautres industries. LAEC souligne que les déchets électroniques expédiés à létranger sont souvent simplement jetés ou incinérés, tandis quau Royaume-Uni, certains sont déchiquetés et envoyés en décharge. Outre ces éléments qui peuvent être récupérés, il y a aussi le problème des éléments toxiques qui sinfiltrent dans lenvironnement.

Publiant les conclusions du rapport, lEAC met en évidence deux géants de la technologie, Apple et Amazon, et les appelle sur leur bilan environnemental:

«Il a été constaté que des entreprises technologiques telles quApple collaient et soudaient ensemble des composants internes, rendant toute réparation presque impossible», déclare lEAC.

«LEAC a constaté que les consommateurs nont pas le contrôle sur les produits quils possèdent; ils ne peuvent pas retirer des composants pour les réparer eux-mêmes et ils ne peuvent pas accéder aux manuels expliquant comment les problèmes peuvent être résolus. Au lieu de cela, les frais proposés pour la réparation par Apple en particulier peuvent être si chers. il est plus économique de remplacer complètement l’article. »

Lune des recommandations de la CAE est que le Royaume-Uni consacre dans la loi le droit de réparer - tout en réduisant la TVA sur les services de réparation pour rendre la réparation dun article plus abordable et réduire la tentation de simplement le jeter et dacheter quelque chose de nouveau.

Apple, cependant, nous a dit quil était déçu par les conclusions de lEAC:

«Apple est lun des principaux défenseurs mondiaux des politiques de lutte contre le changement climatique et les dommages environnementaux, y compris celles qui favorisent la transition vers une économie circulaire. Nous mettons en pratique ce que nous prêchons, en faisant progresser linnovation du secteur privé dans des domaines allant de la durabilité des appareils et des matériaux recyclés à des objectifs ambitieux pour une chaîne dapprovisionnement et un cycle de vie des appareils entièrement neutres en carbone dici 2030 et pour mettre fin un jour à lutilisation des matériaux extraits et extraits », nous a dit Apple dans un communiqué.

«Nous avons été surpris et déçus par le rapport du Comité daudit environnemental, qui ne reflète aucun des efforts dApple pour conserver les ressources et protéger la planète que nous partageons tous. Les clients ont plus doptions pour échanger, recycler et obtenir des réparations sûres et de qualité que jamais auparavant, et notre dernière gamme dApple Watch, iPad et iPhone utilisent tous des matériaux recyclés dans tous les composants clés. Nous continuerons de travailler avec le Parlement et le gouvernement pour documenter les engagements de premier plan dApple et soutenir notre effort commun pour laisser une économie propre et une planète saine pour la prochaine génération. "

LAEC met en évidence «lobsolescence programmée» comme un problème particulier et demande son interdiction par le gouvernement, tout en introduisant également un étiquetage sur la durée de vie dun appareil, combien de temps il sera mis à jour pour et pour que le fabricant donne accès aux manuels de réparation.

Amazon se retrouve également dans la ligne de mire, lEAC déclarant: "... les principaux détaillants en ligne et les marchés tels quAmazon ont jusquà présent évité de jouer leur rôle dans léconomie circulaire en ne collectant ni ne recyclant lélectronique comme le font dautres organisations."

Les nouvelles réglementations à venir en 2021 signifient que les grands détaillants devront physiquement reprendre danciens articles lorsquun client achète quelque chose de nouveau, quel que soit lendroit où il a été acheté à lorigine. Cette obligation ne sapplique pas aux détaillants en ligne, ce qui signifie quil y aura une disparité et un avantage injuste pour ceux qui vendent en ligne.

LAEC recommande également que les détaillants en ligne soient tenus responsables des produits électroniques vendus sur leurs plateformes, avec les mêmes responsabilités, quils soient vendus en ligne ou dans un magasin physique.

«Amazon sengage à réduire au minimum les déchets et à aider ses clients à réutiliser, réparer et recycler leurs produits, et nous proposons une gamme doptions auxquelles tout le monde peut facilement accéder via le site Web dAmazon Second Chance», a déclaré un porte-parole dAmazon à Pocket-lint.

«Nous avons soutenu le recyclage de plus de 10 000 tonnes de déchets électroniques au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie. Pour sattaquer à la cause profonde des déchets électroniques, les propres appareils dAmazon sont conçus pour durer afin que les clients naient pas à se mettre à niveau chaque année, et nous proposons une gamme doptions telles que l échange , les appareils doccasion et le recyclage. Notre dernière génération dappareils est fabriquée avec plus de matériaux recyclés que jamais auparavant, et nous sommes la première entreprise à investir dans des projets dénergie renouvelable pour répondre aux énergie utilisée par les appareils de nos clients après lachat. Nous restons déterminés à respecter The Climate Pledge - notre engagement à atteindre le zéro carbone net dici 2040, et nous continuerons à travailler de manière constructive avec DEFRA et dautres sur le rôle des marchés en ligne et de léconomie circulaire , et les défis des déchets électroniques. "

Cest maintenant au gouvernement britannique de répondre à la conclusion, avec un résumé des recommandations que vous pouvez lire ici .

Corrections - [27/11/2020] Mis à jour avec une déclaration dAmazon.

Écrit par Chris Hall.