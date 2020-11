Meilleures offres de cartes SD pour le Black Friday 2020: économisez jusquà 40% sur SanDisk

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Black Friday est là et cela signifie quil existe de superbes offres sur les cartes microSD pour les smartphones Android, les appareils photo et la Nintendo Switch.

Vous pouvez obtenir des cartes microSD dans de nombreuses tailles de stockage et il y en a pour tous les goûts - consultez chaque offre ci-dessous ou accédez directement aux pages doffres de cartes Amazon SD ici:

• Obtenez jusquà 40% de réduction sur les lecteurs WD et SanDisk et les cartes SD sur Amazon US

• Obtenez jusquà 40% de réduction sur SanDisk sur Amazon UK

• Carte microSDXC SanDisk 128 Go officielle Nintendo Switch - 56% de réduction, maintenant 17,99 £: Livrée avec une licence Nintendo et un champignon Mario à lavant. Voir cette offre ici

• Carte microSDXC officielle Nintendo Switch SanDisk 256 Go - 49% de réduction, maintenant 39,99 £: également de marque Nintendo, mais avec une star de Mario. Voir cette offre

• Carte microSDXC SanDisk Ultra 128 Go - 61% de réduction, maintenant 13,99 £: Une autre excellente affaire de 128 Go, mais sans la marque Nintendo. Voir cette offre

• Carte microSDXC SanDisk Ultra 512 Go - 51% de réduction, maintenant 64,99 £: une taille de stockage énorme pour beaucoup moins. Voir cette offre de carte microSD de 512 Go

• Carte microSDXC SanDisk Extreme 1 To - 36% de réduction, maintenant £ 189,99: Il sagit du plus grand stockage de carte microSD disponible. Voir cette offre

• Carte microSDXC officielle Nintendo Switch SanDisk 256 Go - maintenant 39,99 $: Létoile Mario apparaît sur cette carte jaune. Voir cette offre

• Carte microSDXC SanDisk Ultra 256 Go - maintenant 29,99 $: une carte de bonne taille pour le commutateur en particulier. Voir cette offre ici

• Carte microSDXC SanDisk Ultra 400 Go - maintenant 44,99 $: une grande taille de stockage pour un prix décent. Voir cette offre de carte microSD de 400 Go

• Carte microSDXC SanDisk Extreme 1 To - maintenant 182,99 $: énorme quantité de stockage pour les photos, les jeux, tout ce que vous voulez. Voir cette offre

Compte tenu de la plupart des smartphones Android modernes, des appareils photo numériques et de la Nintendo Switch nécessitent une carte microSD pour lextension de stockage, cette dernière étant presque exigeante pour jouer à tout sauf au plus petit des jeux indépendants, cest une bonne idée dobtenir une carte afin de créer la plupart de vos appareils.

Un jeu triple A Switch, par exemple, occupe entre 5 Go et 25 Go despace de stockage, donc mettre la main sur une carte de 128 Go signifie que vous pouvez stocker plus de 20 jeux supplémentaires. Si vous possédez déjà une Nintendo Switch, vous saurez exactement à quel point il peut être frustrant darchiver un jeu (de le désinstaller) juste pour en jouer un autre.

Lune des choses les plus importantes à noter est la vitesse - les cartes qui offrent des vitesses de 100 Mo / s et plus sont idéales pour les jeux Switch, bien que vous puissiez opter pour quelque chose dun peu plus lent si cela ne vous dérange pas de temps de chargement plus longs.

Écrit par Dan Grabham.