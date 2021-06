Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les ventes Prime Day battent leur plein et il y a de grosses économies à faire à tous les niveaux, surtout si une machine à café Nespresso est sur votre liste de souhaits.

Il existe des offres sur un certain nombre de modèles Nespresso différents, mais la plus grosse économie peut être trouvée sur le Nespresso Vertuo Plus, Amazon proposant différents modèles pour moins de 80 £ .

Nespresso Vertuo Plus par Magimix Special Edition, maintenant 68,99 £, économisez 111 £ (au lieu de 179,99 £) - voir loffre sur Amazon

Nespresso Vertuo Plus de Krups, maintenant 149 £, économisez 100 £ (au lieu de 249 £) - voir loffre sur Amazon

Le Nespresso Vertuo Plus vous permet de préparer cinq tailles de tasses différentes : Alto (414 ml), Mug (230 ml), Gran Lungo (150 ml), Double Espresso (80 ml) et Espresso (40 ml).

Le Vertuo Plus ajuste automatiquement les paramètres en fonction de la capsule Nespresso que vous avez insérée, en préparant votre café comme il doit être préparé. La capsule va ensuite tourner, mélangeant du café moulu avec de leau chaude pour créer une délicieuse couche de crème. Parfait pour un matin glacial.

Donc, si vous avez besoin dune dose régulière de caféine de haute qualité ou simplement dun café fantastique, mais que vous ne voulez pas payer des montants excessifs pour la machine, alors cest le moment de faire une bonne affaire. Dépêchez-vous cependant, car loffre ne durera que pendant la période Prime Day.

Écrit par Britta O'Boyle.