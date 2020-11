Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les ventes du Black Friday battent leur plein et il y a de grandes économies à réaliser dans tous les domaines, surtout si une machine à café Nespresso est sur votre liste de souhaits.

Il existe des offres sur un certain nombre de modèles Nespresso différents, mais les économies les plus importantes se trouvent sur le Nespresso Vertuo Plus, Amazon et Curry proposant différents modèles pour moins de 80 £ .

Nespresso Vertuo Plus par Magimix Special Edition, maintenant 78,99 £, économisez 101 £ (au lieu de 179,99 £) - Voir loffre sur Amazon

Nespress Vertuo Plus de Krups, maintenant 79 £, économisez 100 £ (au lieu de 179 £) - voir loffre sur Currys .

Le Nespress Vertuo Plus vous permet de préparer cinq tailles de tasse différentes: Alto (414 ml), Mug (230 ml), Gran Lungo (150 ml), Double Espresso (80 ml) et Espresso (40 ml).

Le Vertuo Plus ajuste automatiquement les paramètres en fonction de la capsule Nespresso que vous avez insérée, en préparant votre café comme il doit être préparé. La capsule tournera ensuite, mélangeant du café moulu avec de leau chaude pour créer une délicieuse couche de crème. Parfait pour une matinée glaciale.

Comme nous lavons dit, il existe un certain nombre dautres offres sur les machines Nespresso pour le Black Friday si celle-ci ne le fait pas pour vous. Vous pouvez trouver les autres offres que nous avons trouvées ci-dessous.

• Nespresso de Magimix Inissia, maintenant 59,99 £, économisez 30 £ (au lieu de 89,99 £): lInissia a un réservoir de 0,7 litre, une pression de 19 bars et une fonction darrêt automatique. Voir loffre sur Currys .

• Nespresso par Krups Vertuo Next Coffee Machine, maintenant 74 £, économisez 75 £ (au lieu de 149 £): cette offre concerne le modèle rouge, offrant un réservoir de 1,1 litre et une fonction darrêt automatique. Voir loffre sur Currys .

• Nespresso de Krups Vertuo Next Premium, maintenant 99,99 £, économisez 79,01 £ (au lieu de 179 £): Le Krups Next Premium a une capacité de 1,1 litre et une pression de 3 bars, ainsi quun arrêt automatique. Voir loffre sur Currys .

• Nespresso de Magimix Vertuo Plus avec Aeroccino, maintenant 149 £, économisez 100 £ (au lieu de 249 £): Ce modèle est livré avec un mousseur à lait, un réservoir deau de 1,8 litre et une fonction darrêt automatique. Voir loffre sur Currys .

• Nespresso by Magimix Vertuo Next & Machine à café au lait, maintenant 129 £, économisez 70 £ (au lieu de 199 £): Ce modèle dispose dun mousseur à lait, dun réservoir de 1,1 litre et dune fonction darrêt automatique. Voir loffre sur Currys .

Comme dhabitude avec les offres Black Friday et Cyber Monday, elles ne dureront pas longtemps, donc si vous voulez prendre un bon café chez vous, assurez-vous den prendre une rapidement.

Écrit par Britta O'Boyle.