(Pocket-lint) - Obtenir un bon café nest plus tout à fait le défi quil était auparavant - la révolution des cafetières à capsules se trouve dans le rétroviseur, et nous pouvons tous obtenir de délicieuses tasses à la maison maintenant.

Cependant, il y a encore souvent un prix assez élevé à payer en premier, donc acheter une machine à café pendant le Black Friday est tout à fait logique si vous pouvez trouver la bonne réduction.

Une telle vente est venue dAmazon UK, qui a réduit le prix du DeLonghi Lattissima Touch de 45% pour le lendemain - vous pouvez le récupérer pour 154,99 £ au lieu des 279,99 £ habituels. Cest une économie massive de 125 £.

La machine DeLonghi fait partie dun lien avec Nespresso, fonctionne donc avec les capsules les plus populaires au monde, et dispose également dun compartiment à lait et dun mousseur pour vous assurer que vous pouvez obtenir des lattes et des macchiatos de qualité barista à la maison.

Cela vaut la peine de payer, si vous nous le demandez, surtout en ces jours dhiver, quand une tasse de café chaud le matin peut vraiment rendre la vie un peu plus douce.

De plus, il est doté de commandes simples et agréables et fonctionne très rapidement, pour vous assurer que vous nattendez pas pendant des minutes pendant que votre machine chauffe et se prépare. Dans lensemble, cest à peu près aussi facile que la fabrication de latte à la maison - vous laissant suffisamment de temps pour pratiquer votre art de latte!

Écrit par Max Freeman-Mills.