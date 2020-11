Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ny a pas de moment idéal pour acheter un masseur corporel personnel, vraiment, mais le Black Friday vous permet au moins de dépenser moins de votre argent durement gagné en le faisant - et maintenant vous pouvez économiser sur lexcellent Theragun Elite.

Le masseur à percussion des tissus profonds de quatrième génération est disponible sur Amazon avec une économie de 100 $ à l heure actuelle, ce qui porte le prix total à 299,99 $.

Il ny a aucune indication de la durée de la réduction de prix, mais étant donné quil sagit du seul appareil Therabody de la famille à avoir reçu jusquà présent un accord Black Friday, nous exhortons les personnes intéressées à agir rapidement avant que les stocks ne se tarissent ou que laccord nexpire. .

squirrel_widget_3160546

Pourquoi est-ce une bonne économie, vous vous demandez peut-être? Eh bien, essentiellement, lElite se situe entre le Theragun Prime dentrée de gamme et le produit phare Theragun Pro, vous permettant de recevoir le modèle de niveau intermédiaire dans une fourchette de prix beaucoup plus proche de lentrée de gamme.

Bien sûr, les appareils de Therabody ne sont pas les pistolets de massage les moins chers que vous puissiez acheter - même à des moments comme le Black Friday - mais ils vous offrent une couche supplémentaire de qualité et de performances. Et, avouons-le, ce nœud persistant dans le dos mérite une solution rapide et facile.

En termes de fonctionnalités réelles, lElite vous offrira deux heures dautonomie de la batterie, des vitesses personnalisables (entre 1750 et 2400 percussions par minute), plusieurs accessoires de buses et, selon Therabody, effectuera tout grâce à un moteur silencieux qui améliore grandement la troisième génération et le reste de la concurrence.

Il nest pas encore clair si dautres appareils de la société recevront des snips via Amazon, mais ceux dont le cœur (et le corps) sont fixés sur lElite devraient probablement bondir plus tôt que tard.

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Conor Allison.