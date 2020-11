Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Black Friday représente le moment idéal pour réaliser des économies sur une large gamme de produits, notamment les appareils capillaires Babyliss que vous observez sans relâche depuis des mois.

Si cela vous ressemble, eh bien, vous avez de la chance - la gamme Nano Titanium du fabricant de produits de beauté est disponible avec au moins 25% de réduction sur Amazon.

Cela signifie que le sèche-cheveux BabylissPro Nano Titanium coûte maintenant 59,99 $ (à partir de 79,99 $), la baguette de curling est de 65 $ (à partir de 129,99 $) et le lisseur est à seulement 97,49 $ (à partir de 129,99 $).

Si vous souhaitez mettre à niveau votre appareil capillaire en lambeaux et bon à rien, vous devrez agir rapidement. Les rabais peuvent être importants, mais ils ne sont également disponibles que pour une durée limitée, se terminant à 04h00 demain (26 novembre).

Quel que soit votre choix, vous obtenez un appareil capillaire extrêmement bien noté - et tous viendront également avec la même finition bleue, sur laquelle vous ne pouvez pas vraiment mettre un prix. Le sèche-cheveux Nano Titanium offre une puissance de 2000 watts, six réglages de chaleur / vitesse différents, un bouton de tir froid et une buse de concentrateur, tandis que les lisseurs disposent de plaques de 5 pouces et de 50 réglages de chaleur (jusquà 450F) pour vous aider à coiffer vos cheveux.

Si vous souhaitez ajouter un peu de curl de manière simple avec la Pro Titanium Curl Machine, vous obtenez également quatre réglages de minuterie, un contrôle à trois directions et trois réglages de chaleur différents.

Même si cette collection de produits capillaires nest disponible que pour une durée limitée, gardez à lesprit que le stock dAmazon peut également sépuiser avant lheure dexpiration officielle. Faites ce quil faut pour vos cheveux assiégés et agissez maintenant.

Écrit par Conor Allison.