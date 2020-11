Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec laugmentation des ventes du Black Friday , le moment est venu de faire une bonne affaire, que ce soit un cadeau de Noël pour un être cher ou pour vous-même.

Il y a beaucoup doffres à faire, y compris une énorme économie de 70 £ sur le coffret cadeau Babyliss Curl Secret Simplicity en or rose, qui promet de belles boucles sans effort.

Babyliss Curl Secret Simplicity Gift Set maintenant 49,95 £, économisez 70,05 £ (au lieu de 120 £) - Voir loffre sur Amazon

Lensemble-cadeau Babyliss Curl Secret Simplicity comprend la pince elle-même, un sac de rangement assorti et un miroir compact. La pince a deux réglages de chaleur de 185 ° C et 205 ° C pour tous les types de cheveux, et elle alterne automatiquement la direction des boucles pour vous donner des boucles dapparence naturelle.

Conçu pour offrir une formation rapide des boucles afin que vous puissiez faire rebondir vos serrures le plus rapidement possible, le Babyliss Curl Secret Simplicity dispose dune technologie de boucle automatique, supprimant le travail des jambes pour un look fabuleux.

Comme pour la plupart des offres du Black Friday, cela ne durera probablement pas trop longtemps, il est donc préférable de le prendre pendant que vous le pouvez. Si vous recherchez dautres offres Black Friday, vous pouvez vous rendre sur nos pages ci-dessous pour voir les meilleures offres aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Écrit par Britta O'Boyle.