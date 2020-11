Lépilateur humide et sec Braun Silk-epil 9 coûte moins de 70 £ dans loffre Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les soldes du Black Friday battent leur plein et il y a beaucoup déconomies à réaliser, y compris de largent sur lépilateur Braun Sil-épil 9.

Laccord sur Amazon prévoit lépilateur sans fil humide et sec avec six accessoires, dont une tête de rasoir et un capuchon de tondeuse pour moins de 70 £ pour un seul jour.

Épilateur Braun Sil-épil 9 pour 69,99 £, économisez 19,79 £ (au lieu de 89,78 £) - Voir loffre sur Amazon

Doté dun charmant design blanc et or pour quil ait fière allure sur votre étagère de salle de bain ainsi que lorsque vous vous débarrassez de ces poils dun seul coup, le Braun Sil-épil 9 est livré pour une épilation humide et sèche et il prétend être à peu près sans douleur si vous lutilisez régulièrement - même si nous pensons que cela dépend également de votre seuil de douleur.

On dit que lépilation peut enlever les poils quatre fois plus courts que la cire, donc si vous recherchez plus de douceur plus longtemps, cela pourrait être laccord du Black Friday que vous attendiez.

Écrit par Britta O'Boyle.