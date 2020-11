Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous aimez lhygiène buccale autant que vous aimez économiser de largent, eh bien, vous avez de la chance - les économies du Black Friday d Oral-B ont atterri, qui comprennent les modèles iO8, Genius 9000 et Pro 2 de la société.

Les brosses à dents électriques sont lun des rares éléments essentiels du Black Friday à considérer. Bien que ce soit un achat difficile à justifier à un autre moment de lannée, les économies diaboliques proposées en novembre constituent un excellent moyen de sortir lorsque quelquun se demande pourquoi vous avez laissé tomber une somme à trois chiffres sur un seul.

Heureusement, Oral-B est devenu complètement fou avec les offres de cette année, à commencer par liO8 haut de gamme. Le prix a été réduit de 60%, le ramenant du prix demandé franchement ridicule de 449 £ à 179,99 £ semi-raisonnable sur Amazon UK . Pour ceux qui veulent vraiment garder leurs dents en pleine forme, cest évidemment celui à considérer.

Oral-B affirme que la série iO 8 peut fournir un nettoyage qui débarrasse vos dents de six fois plus de plaque quun nettoyage manuel, en utilisant un entraînement magnétique sans frottement pour distribuer lénergie dans chaque poil. Il existe également un écran interactif pour vous permettre de parcourir différentes fonctionnalités de brossage, modes de nettoyage et salutations de bienvenue. Naturellement, il est également compatible avec lapplication Oral-B, vous permettant dobtenir un graphique 3D de vos sessions de nettoyage - ou peu importe comment vous les appelez.

Si vous recherchez quelque chose dun peu plus abordable, vous êtes également couvert. En fait, vous pouvez économiser un pourcentage encore plus important sur le Genius 9000, avec Amazon UK offrant la brosse électrique de niveau intermédiaire pour 90 £, contre 290 £.

Et si vous êtes juste un occasionnel dhygiène bucco-dentaire qui souhaite passer de sa brosse manuelle, Superdrug proposera également le Pro 2 2000N à moins de la moitié du prix, à 32,99 £ à partir de 79,99 £.

Écrit par Conor Allison.