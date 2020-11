Londres commencera les essais de trottinettes électriques au printemps 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Transport for London a lancé un appel concurrentiel pour inciter les sociétés de location de scooters électriques à commencer des essais dans les arrondissements de Londres. Les essais devraient commencer au printemps 2021.

Le ministère des Transports a décrit les conditions des essais de trottinettes électriques au Royaume-Uni en juillet 2020, dans le but de fournir une autre méthode de transit autour des villes. Lobjectif est de réduire la nécessité pour les personnes de regagner leur voiture et dencourager les personnes à utiliser des modes de transport moins polluants.

Les sentiers ont été accélérés en réponse au coronavirus, acceptant que les gens étaient moins enthousiastes à lidée dutiliser les transports en commun existants et choisissant de faire du vélo ou de conduire à la place. Alors que le cyclisme a connu un essor, cest la conduite que le gouvernement tient à garder sous contrôle.

Des essais de scooter électrique ont commencé dans de nombreuses régions du pays , dans chaque cas, les conseils locaux gérant le processus selon des règles strictes. Actuellement, les e-scooters privés sont illégaux sur les routes et les trottoirs du Royaume-Uni et seuls les services de location sont autorisés.

Il en sera de même à Londres et nous sommes convaincus que les trois services sélectionnés seront parmi les plus grands noms du secteur de la location. Une fois que ces scooters électriques auront trouvé leur chemin sur les routes de Londres en 2021, ils seront limités à 15,5 mph et les conducteurs devront être âgés de plus de 16 ans et détenir au moins un permis de conduire provisoire.

Les arrondissements de Londres qui participent aux essais devront désigner les zones de stationnement pour les scooters - afin quils ne soient pas laissés sur les trottoirs et ne causent pas dobstacles - ainsi que dêtre en mesure dindiquer les zones interdites (comme les zones piétonnes), comme ainsi que les zones de ralentissement, où la vitesse sera limitée à 8 mph.

«La sécurité sera notre priorité numéro un lors de cet essai de location de scooters électriques, qui sera essentiel pour nous fournir les données et les informations dont nous avons besoin pour déterminer si les scooters électriques sont une partie viable dun avenir plus vert et plus sain pour Londres. Je continuerai à prendre en compte les intérêts de tous les Londoniens alors que nous nous efforçons de lancer lessai lannée prochaine », a déclaré Michael Hurwitz, directeur de linnovation dans les transports de TfL.

Écrit par Chris Hall.