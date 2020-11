Des scientifiques ont imprimé en 3D un vaisseau microscopique Star Trek

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les choses imprimées en 3D sont toujours cool et juste au moment où vous pensiez quelles ne pourraient plus être impressionnantes, des chercheurs en ont imprimé des microscopiques. Pas seulement des objets statiques, mais de minuscules vaisseaux qui peuvent se déplacer par eux-mêmes.

Ces incroyables objets imprimés en 3D sont nés dans le cadre de la recherche sur les micro-nageurs - des organismes microscopiques capables de se déplacer dans les liquides.

Ils sont créés pour permettre aux scientifiques et aux chercheurs détudier et de comprendre des organismes naturels comme les globules blancs, les bactéries, le sperme et plus encore.

Des chercheurs de lUniversité de Leiden aux Pays-Bas ont utilisé une imprimante 3D microscopique pour créer un certain nombre de formes microscopiques. Ceux-ci incluent celui qui ressemble aux pâtes Fusilli, un navire qui ressemble à lUSS Voyager et un petit remorqueur.

Le remorqueur lui-même est remarquable car il sagit dun outil de test de torture ou de benchmarking bien connu pour limpression 3D en général. La chercheuse, Daniela Kraft, a expliqué pourquoi en parlant à Gizmodo à ce sujet:

"3D Benchy est une structure qui a été conçue pour tester les imprimantes 3D macroscopiques car elle présente plusieurs fonctionnalités difficiles, et il était naturel de lessayer également à léchelle micrométrique ... De plus, fabriquer un bateau de nage de la taille dun micromètre est amusant. "

Les impressions 3D microscopiques sont impressionnantes non seulement en raison de leur taille ou de leur forme, mais aussi parce quelles se déplacent à travers le liquide via une réaction chimique.

Létude pourrait entraîner de nouvelles avancées à lavenir:

"... Cela ouvre la porte à létude et à la quantification du mouvement dépendant de la forme des micro-nageurs actifs, de leurs interactions et de leur comportement collectif, mais aussi à la navigation dans des environnements complexes qui reposent sur lalignement par des couples induits par la forme. Ces particules pourraient également être utilisées pour gagner une meilleure compréhension du mécanisme de propulsion et une aide à la compréhension des micro-nageurs biologiques et de la matière active. A terme, cela permettra un meilleur contrôle et une meilleure conception du comportement des micro-nageurs synthétiques, utiles pour des applications dans le diagnostic thérapeutique et ladministration de médicaments. "

Des trucs fascinants.

Écrit par Adrian Willings.