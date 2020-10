Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Harley-Davidson est lune des marques de motos, sinon les plus emblématiques au monde, mais il est un peu moins clair de savoir si cette valeur de marque se traduit en dehors de son secteur.

Pourtant, on dirait quil essaie quelque chose de nouveau sous la forme du Serial 1, son tout premier vélo électrique. Ce titre vient du nom dune filiale créée après quelques travaux de R&D au sein de Harley-Davidons - Serial 1 Cycle Company.

Pour le moment, bien quil existe un site Web avec des photos brillantes du Serial 1, nous navons pas grand-chose à faire en termes de fonctionnement et de performances du vélo. Cependant, il y a un compte à rebours sur le site Web qui semble être le 16 novembre, nous prévoyons donc den savoir plus à ce stade.

Quoi quil en soit, nous pouvons jeter un coup dœil au design de la moto, qui ressemble en effet aux courbes et aux formes familières aux pilotes Harley du monde entier, tout en les amincissant évidemment avec un cadre beaucoup plus fin et plus léger. En fait, la vidéo ci-dessus montre comment elle est conçue pour ressembler au tout premier vélo motorisé fabriqué par Harley-Davidson, jusquaux pneus blancs.

Il a une chaîne flexible et ce qui ressemble à une boîte assez large entre ses pédales qui, nous supposerions, tient le moteur, tandis quune batterie est très probablement cachée dans le cadre du vélo, qui est volumineux par endroits.

Avec des variables clés telles que le prix, la gamme et la vitesse, toutes inconnues à ce stade, il est difficile de déterminer à quel point la proposition Serial 1 est intéressante, mais nous garderons un œil sur ce quil peut apporter à la table sur un marché. qui devient toujours plus compétitif.

Écrit par Max Freeman-Mills.