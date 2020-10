Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous aimez faire du shopping? Vous recherchez la meilleure offre? Génial, car un tout nouveau site - de Pocket-lint.com - vient de se lancer, vous permettant de rechercher certaines des meilleures offres dachat sur le Web au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans certaines régions dEurope exploitant la technologie que nous sommes déjà en utilisant déjà de nombreuses pages sur le Pocket-lint.

Squirrel, disponible sur www.bestsquirreldeals.com , suit des centaines de milliers de prix sur plus de 20 millions de produits de près de 11 000 détaillants de confiance toutes les deux heures pour afficher le meilleur prix pour vos articles préférés afin de vous aider à économiser de largent.

Tout comme les écureuils qui senfuient dans les bois pour ramasser les meilleures noix et les ramener à la maison, les écureuils (widgets) du site font de même, uniquement avec les meilleures offres quils peuvent trouver en ligne.

Voici cinq raisons dutiliser Squirrel:

Chercher la meilleure offre peut être fatigant. Les prix changent, les détaillants sont peut-être en rupture de stock et vous ne vous souvenez peut-être même pas des magasins à vérifier en premier lieu. Cest là que Squirrel entre en jeu. Il fait tout le travail pour vous, vérifiant des milliers de détaillants toutes les deux heures pour vous aider à trouver le meilleur prix pour ce que vous recherchez. Il vous dira même si larticle est en stock ou sil se vend rapidement.

Squirrel sassure quil montre le bon produit avec les bons détaillants et le bon prix là où vous êtes. Si vous venez des États-Unis, vous ne verrez que les détaillants américains de confiance et les prix américains. Cest la même chose pour le Royaume-Uni aussi. Et Squirrel se développe pour inclure plus de détaillants dans des endroits comme la France, lAllemagne, lEspagne et le reste de lEurope.

Avec plus de 20 millions de produits dans son «entrepôt numérique», vous aurez du mal à ne pas trouver ce que vous cherchez. Squirrel a des prix sur les téléviseurs, les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones, les appareils photo, les produits pour bébés, le bricolage et les outils les plus vendus, et bien plus encore. Les prix sont mis à jour toutes les deux heures pour sassurer quil affiche les meilleurs prix quil peut trouver auprès des détaillants quil suit.

Squirrel ne travaille quavec des détaillants de confiance quil connaît et en qui il a confiance. Cest vrai, vous ne trouverez aucun détaillant sur le site qui na pas été approuvé par Squirrel. Cela signifie que vous pouvez être assuré que lorsque vous cliquez pour acheter quelque chose, vous ne visiterez que de véritables détaillants réputés en qui vous pouvez avoir confiance.

Étant donné que Squirrel suit chaque jour des milliers doffres auprès de milliers de détaillants, il peut mettre en évidence les meilleures offres quil trouve auprès des détaillants quil suit. Donc, que ce soit de largent sur ce nouveau gadget indispensable ou un cadeau pour un ami ou un être cher, Squirrel a beaucoup de suggestions à choisir.

Découvrez Squirrel aujourdhui

Écrit par Stuart Miles.