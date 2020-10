Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Shure a dévoilé le microphone Motiv MV7. Un micro conçu pour les podcasteurs et les streamers, avec une qualité de capture similaire à celle du SM7B mais à un prix plus abordable et des commandes plus faciles.

Ce microphone tire son esthétique et ses caractéristiques de conception du microphone légendaire de la société, mais offre la possibilité de se connecter via USB et dutiliser une application simple pour niveler automatiquement votre voix.

Shure dit que cela revient à avoir un ingénieur du son qui gère vos niveaux pour vous - pour vous assurer que vous êtes toujours entendu. Combinez cela avec un motif de ramassage unique qui minimise tout bruit de fond nusiance et vous avez en effet un microphone solide.

Le point culminant du MV7 est cependant les options de connectivité. Il offre un plug and play USB convivial sur nimporte quelle machine Windows ou Mac, mais peut également être utilisé avec un appareil iOS ou Android avec les bons connecteurs.

Comme le SM7B haut de gamme de qualité studio, le MV7 dispose également dun connecteur XLR si vous disposez du bon équipement pour lutiliser. Offrant un son plus riche et encore plus professionnel.

Cela fait du MV7 une excellente option pour les streamers en herbe, les podcasteurs et les créateurs de contenu qui recherchent des microphones sérieux, mais qui nont pas tout à fait le budget pour se le permettre. XLR est également notoirement complexe et fastidieux pour une configuration correcte, mais le système de nivellement automatique du MV7 le rend parfait pour capturer un son fantastique dès la sortie de la boîte.

Le Shure MV7 est disponible à lachat en noir ou en argent, avec un prix de détail de 255 £, 249 $ et 285 €. En savoir plus ici.

Écrit par Adrian Willings.