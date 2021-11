Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les EE Pocket-lint Awards atteignent leur 18e année en 2021 et une fois de plus, nous avons réduit des centaines de produits à quelques-uns pour être couronnés les meilleurs de leur catégorie. Avec 20 catégories chaque année, ce nest pas une mince affaire.

Mais, quels gadgets ont remporté le prix tant convoité du « Produit de lannée » chaque année depuis que nous organisons les prix ? Nous avons rassemblé les grands gagnants afin que vous puissiez voir quels gadgets ont défini près de deux décennies de technologie grand public.

Voici les lauréats ultimes depuis 2005. Combien dentre eux avez-vous possédés ?

Produit du 2021 - Sony PlayStation 5

La puissante PlayStation 5 est le produit global de lannée des EE Pocket-lint Awards 2021 et pour une bonne raison. Non seulement elle sest avérée être la console la plus vendue de tous les temps - même lors dune pénurie mondiale de puces - elle a jusquà présent accueilli la meilleure gamme de jeux exclusifs. Il ne vous reste plus quà essayer de mettre la main dessus.

Produit de lannée 2020 - Zoom

Avouons-le, qui na pas utilisé Zoom au cours de la dernière année et demie ? Il est venu de presque nulle part pour être le roi des appels vidéo et des conférences pendant le verrouillage. Et, en ajoutant constamment de nouvelles fonctionnalités et en étant aussi convivial quessentiel pour les entreprises, il méritait amplement dêtre notre produit de lannée 2020.

Produit de lannée 2019 - Nissan Leaf e+

Le produit le plus populaire parmi tous les gagnants en 2020 était la Nissan Leaf e+. Non seulement elle a établi la norme pour un avenir plus consciencieux et plus vert, mais cest toujours une superbe voiture. Splendide.

Produit de lannée 2018 - Huawei P20 Pro

Le Huawei P20 Pro était le smartphone préféré des lecteurs et des juges de Pocket-lint pour 2018. Cétait aussi le produit de lannée, point final. À bien des égards, cela a été une surprise, mais cétait un appareil incroyable pour son prix et une indication réelle que Huawei était devenu lun des grands garçons dans ce domaine.

Produit de lannée 2017 - Nintendo Switch

La Switch reste une console révolutionnaire. Avec une incroyable sélection de jeux qui continue de croître, il a redéfini le jeu en déplacement, pas seulement le jeu à domicile, grâce aux meilleurs titres propriétaires.

Produit de lannée 2016 - Amazon Echo

Le tout premier Echo concernait davantage Alexa, lassistante personnelle dAmazon, quun simple haut-parleur Bluetooth. Nous souhaitions à lépoque que la qualité de laudio soit meilleure et quil y ait une batterie intégrée, mais cela a tout de même préparé le terrain pour une nouvelle vague de technologie.

Produit de lannée 2015 - Samsung Galaxy S6 Edge

Lorsque le design est fait correctement, il fusionne lesthétique avec la fonctionnalité. Le Samsung Galaxy S6 edge a fait exactement cela; cétait un téléphone qui a fait tourner les têtes, renforçant à juste titre sa position de produit phare le plus attrayant du marché.

Produit de lannée 2014 - Apple iPhone 6

Lorsque liPhone est passé à un corps en métal et à une nouvelle sélection de tailles plus large, il est devenu une combinaison sublime.

Produit de lannée 2013 - Apple iPad Air

Apple a recommencé en 2013, créant une tablette bien meilleure que la précédente. Cétait léger, fin, rapide et tout simplement incroyable.

Produit de lannée 2012 - Microsoft Windows 8

Windows 8 a remporté notre produit de lannée en 2012 parce quil a vraiment établi la norme en matière dinformatique. Bien sûr, cela semble archaïque maintenant, mais cela a vraiment changé les PC pour toujours.

Produit de lannée 2011 - Apple iPad 2

Nous avons adoré liPad 2. Semblable à la première itération, il a ajouté une puissance supplémentaire qui était essentielle pour lépoque.

Produit de lannée 2010 - Amazon Kindle

Offrant une valeur étonnante pour laccès au meilleur écosystème de livres électroniques, ce Kindle a changé la donne lorsquil sagissait de lire des livres en déplacement.

Produit de lannée 2009 - Spotify

Quelques faiblesses mineures nont pas nui à ce qui était et est toujours un excellent service musical,

Produit de lannée 2008 - MSI Wind

Avec un grand écran et un clavier fantastique pour lépoque, ce mini-ordinateur portable na fait aucun compromis sur la convivialité ou les fonctionnalités.

Produit de lannée 2007 - Nintendo Wii

Bien que les graphismes ne soient pas à la hauteur des comparaisons avec la Xbox 360 et la PS3, le gameplay et linteractivité nous font tous sauter de joie dans le salon.

Produit de lannée 2006 - BlackBerry Pearl

Là où ce téléphone a réussi, cest auprès de ceux qui recherchent plus de messagerie, mais qui ne sont pas prêts à opter pour loption de clavier Qwerty complète déjà proposée par RIM. Cela nous rend également triste que BlackBerry ne soit plus.

Produit de lannée 2005 - Apple iPod nano

Cétait vraiment révolutionnaire à lépoque - un iPod qui était beaucoup plus facile à glisser dans une poche.