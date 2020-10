Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les EE Pocket-lint Awards entrent dans leur 17e année en 2020. Une fois de plus, nous avons réduit des centaines de produits à quelques-uns qui seront couronnés parmi les meilleurs de leur catégorie cette année. Avec 20 catégories chaque année, ce nest pas une mince affaire.

Mais quels gadgets ont remporté le très convoité prix "Produit de lannée" au cours des 17 années où nous avons organisé les prix? Nous avons rassemblé les gagnants afin que vous puissiez voir quels gadgets ont défini près de deux décennies de technologie grand public depuis le lancement de Pocket-lint.

Et noubliez pas que vous pouvez avoir votre mot à dire sur les lauréats de cette année en votant sur la liste restreinte des EE Pocket-lint Awards 2020.

Voici les lauréats des Pocket-lint Awards depuis 2005. Combien dentre eux en avez-vous possédés?

Le produit le plus populaire parmi tous les gagnants en 2020 était la Nissan Leaf e +. Non seulement elle établit la norme pour un avenir plus consciencieux et plus vert, mais cest une superbe voiture, pour démarrer. Splendide.

Le Huawei P20 Pro est le smartphone préféré des lecteurs et des juges de Pocket-lint de lannée 2018. Cest aussi le produit de lannée, point final. À bien des égards, cela peut être une surprise, mais cest un appareil incroyable pour son prix et une véritable indication que Huawei le mélange maintenant avec les grands dans ce domaine.

Le Switch est une console révolutionnaire. Il ne sestompe pas face à la PS4 ou à la Xbox One, il emprunte sa propre voie. Avec une sélection incroyable de jeux qui ne cesse de croître, pour beaucoup, il redéfinira le jeu en déplacement, pas seulement le jeu à domicile, grâce aux meilleurs titres de première partie.

LEcho concerne plus Alexa, lassistant personnel dAmazon, quun simple haut-parleur Bluetooth. Nous souhaitons que la qualité audio soit meilleure et quil y ait une batterie intégrée - qui verrait Amazon être un gagnant absolu.

Lorsque le design est fait correctement, il fusionne lesthétique avec la fonctionnalité. Le bord du Samsung Galaxy S6 fait exactement cela; cest un téléphone qui fera tourner les têtes, renforçant à juste titre sa position de produit phare le plus séduisant du marché et le téléphone le plus excitant que nous ayons vu depuis des générations. Mieux vaut faire un raid sur la tirelire.

LiPhone passe à un corps métallique et à une nouvelle sélection de tailles plus large. Cest une combinaison sublime.

Apple la fait à nouveau, créant une tablette meilleure que la précédente. Cest léger, cest fin, cest rapide - bref cest incroyable. Le problème pour Apple, et cest une bonne chose pour nous, est que lors de la création de liPad Air, nous soupçonnons quune fois que vous aurez acheté ce modèle, vous naurez plus besoin ou ne voudrez plus le mettre à niveau pendant longtemps.

Avis Apple iPad Air

Si vous êtes un utilisateur de Windows 8, la mise à niveau vers 8.1 est une évidence. Si vous envisagez Windows 8 pour la première fois, la 8.1 devrait offrir lincitation dont vous avez besoin pour lutiliser. Linterface utilisateur privilégie toujours linterface tactile, mais le système dexploitation principal est incroyable et cest vraiment une excellente mise à niveau vers Windows

Examen de Windows 8

Oui, les caméras auraient pu être meilleures sur liPad 2, lécran aurait pu être une résolution plus élevée et nous sommes désespérés de voir les améliorations iOS5, mais dans lensemble, nous adorons liPad 2. Nous laimons comme nous aimions loriginal. Nous ne laimons tout simplement pas autant que nous nous attendions à le faire.

Avis Apple iPad 2

Une valeur étonnante pour laccès au meilleur écosystème de livres électroniques du moment, cela va changer la donne en ce qui concerne la lecture de livres en déplacement.

Avis Amazon Kindle Wi-Fi

Certaines faiblesses mineures ne nuisent pas à ce qui est un excellent service de musique, tant que vous pouvez y avoir accès.

Revue Spotify

Avec un superbe écran et un clavier fantastique, il sagit dun mini-ordinateur portable qui ne fait aucun compromis sur la convivialité ou les fonctionnalités.

Avis MSI Wind

Bien que les graphismes ne soient pas à la hauteur de ce que les joueurs attendent dune console de nouvelle génération, le gameplay et son interactivité vous feront sauter dans le salon avec joie.

Revue de la Nintendo Wii

Là où ce téléphone réussira, cest avec ceux qui recherchent plus de messages, mais qui ne sont pas prêts à opter pour loption de clavier Qwerty complète, plutôt grande, déjà offerte par RIM.

Critique du BlackBerry Pearl

Serait-ce le tueur diPod que tout le monde attendait? Très certainement.

Avis Apple iPod nano

Écrit par Stuart Miles. Édité par Chris Hall.