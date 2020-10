Comment ça a commencé vs comment ça se passe: lédition technique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous avez probablement vu tout le monde sur les réseaux sociaux partager des photos de la façon dont cela a commencé et de la façon dont cela se passe, avec leur carrière ou leurs succès dans la vie. Mais quen est-il de la technologie?

Nous jetons un regard en arrière dans le temps pour comparer comment nos appareils et marques préférés ont commencé leur vie et jusquoù ils sont venus.

Samsung Galaxy S contre Samsung Galaxy S20 FE

Cest peut-être difficile à croire, mais le Samsung Galaxy S est arrivé sur le marché pour la première fois en 2010. À lépoque, il était lun des plus gros téléphones disponibles, prenant les goûts de HTC et de liPhone 4 dApple .

La concurrence féroce à lépoque na pas empêché Samsung de passer de Samsung de mieux en mieux pour devenir lun des fabricants de smartphones les plus populaires.

Les derniers efforts de Samsung sous la forme du Galaxy S20 FE et du Galaxy Fold montrent à quel point les choses ont évolué, avec des écrans plus sournois et bien plus encore.

Samsung Galaxy Gear contre Samsung Galaxy Watch 3

Les montres intelligentes de Samsung sont un autre domaine de changement important au fil des ans. Le premier Samsung Galaxy Gear a été lancé en 2013 avec des éloges raisonnables, mais maintenant, la Watch 3 lui donne un aspect incroyablement daté grâce à un design beaucoup plus élégant et des spécifications améliorées.

Samsung Galaxy Tab contre Galaxy Tab S7

La première tablette de Samsung; le Samsung Galaxy Tab , a été révélé dans les jours brumeux de 2010. Il fonctionnait sous Android 2.2 et offrait lexpérience Android "complète" par rapport à dautres tablettes moins importantes de lépoque. Cétait un singe trapu selon les normes daujourdhui et la Galaxy Tab S7 est certainement un appareil plus élégant, plus rapide et plus agréable en comparaison.

La nouvelle Tab S7 arbore un écran LCD IPS capable dune résolution de 1600 x 2560 avec une plage dynamique HDR10 +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et, bien sûr, une version beaucoup plus à jour dAndroid.

Apple iPhone contre Apple iPhone 12

L iPhone dApple original est arrivé sur le marché en 2007 et les sentiments sont mitigés. TechCrunch a déclaré quil échouerait. Nous pensions quil avait ses limites et le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, a déclaré: "Il ny a aucune chance que liPhone obtienne une part de marché significative ..."

Comment les choses ont changé lorsque 13 ans plus tard, Apple est toujours lune des forces dominantes dans le domaine et que l Apple iPhone 12 a été lancé avec la 5G, de meilleures caméras que jamais auparavant, Dobly Vision et bien plus encore.

Sony PlayStation contre PS5

Sony a fait son entrée sur la scène des consoles de jeux pour la première fois en 1994 avec la PlayStation originale. Un système de disque compact conçu pour rivaliser avec les forces dominantes de lindustrie à lépoque - Nintendo et Sega.

La PlayStation a été un succès retentissant et sest vendue à plus de 100 millions dunités en moins de 10 ans.

Avance rapide de 26 ans et la PS5 est désormais une réalité. Avec larchitecture AMD Zen, 16 Go de RAM, un stockage NVMe ultra-rapide et plus encore, cest un véritable monstre de jeu par rapport à la console dorigine.

Ordinateur portable Apple MacBook vs Apple MacBook Pro

Nous avons essayé lun des Macbooks originaux en 2006 et avons estimé que cétait un peu mélangé. Il avait une grande puissance mais pas mal de compromis, y compris des choix de conception étranges - comme des espaces entre les touches qui se rempliraient facilement de miettes de biscuits .

Pourtant, comme Apple le fait, la société a continué à innover et les nouveaux modèles Macbook et Macbook Pro sont essayés, approuvés et appréciés par beaucoup. 16 ans ont fait toute la différence.

Nintendo Game & Watch vs Nintendo Switch

Beaucoup se souviennent peut-être des origines de Nintendo avec le système de divertissement Nintendo original au début des années 80. Mais la société a en fait commencé avec une série de consoles portables connues sous le nom de Game & Watch,

Il est donc approprié que toutes ces années plus tard, leur machine de jeu la plus réussie soit actuellement la Nintendo Switch toujours populaire, parfois difficile à acheter.

Amazon Kindle contre Amazon Kindle Oasis

Lancé en 2007, le Kindle original dAmazon était si populaire quil a reçu le titre honorifique de «liPod de la lecture». Cétait un peu lent à lépoque, mais le Kindle était toujours lun des appareils E Ink les plus populaires à lancer et comptait 90 000 livres au moment du lancement.

Avance rapide jusquen 2019 et le Kindle Oasis est plus abordable, plus agréable à regarder, a une autonomie pouvant durer jusquà six semaines et plus.

Amazon Echo contre Amazon Echo

Il y a quelques années, il aurait été un concept extraterrestre davoir un haut-parleur assistant intelligent dans votre maison, puis en 2014, lAmazon Echo est apparu. Un haut-parleur cylindrique étrange avec un peu dintelligence. Alexa était soudainement un membre semi-utile de notre maison et Amazon ne sarrêterait pas là.

Maintenant, en 2020, nous sommes sur la quatrième génération de haut-parleurs Amazon Echo, avec de nombreux autres appareils disponibles également. Amazon nest pas non plus la seule marque à disposer dun haut-parleur. Apple, Google et dautres y sont, mais Echo est probablement le plus populaire encore.

Sinclair C5 contre Tesla Cybertruck

Ok, donc ces deux-là ne sont certainement pas la même entreprise et peut-être même pas une comparaison comparable, mais ces deux véhicules électriques montrent certainement comment les choses ont évolué au fil des ans en ce qui concerne les véhicules électriques .

Le Sinclair C5 a été produit en 1985 et a rencontré une réception mitigée en raison de la vitesse lente, des problèmes de sécurité, du manque détanchéité et, bien sûr, de la distance de déplacement limitée. Pourtant, cela représentait le début des choses à venir.

Aujourdhui, les véhicules électriques sont beaucoup plus courants et saméliorent sans cesse, avec la promesse de bien plus encore sur les routes dans les années qui suivent. Y compris le futuriste Tesla Cybertruck. Les choses ont certainement parcouru un long chemin.

VHS contre Netflix

1976 a été lannée où les cassettes VHS sont devenues une chose et dans les années qui ont suivi ces cassettes sont devenues un incontournable du visionnage de films à la maison. Nous avons de bons souvenirs de voyages à la vidéothèque pour louer un film - moins les tracas de rembobinage avant de revenir.

Désormais, Netflix, Amazon Prime, Disney + et bien dautres signifient que nous pouvons accéder à toutes sortes de films et démissions en un clin dœil. Cest bien une autre époque, mais cela ne rend pas la VHS moins spéciale.

Tlviseurs tube cathodique vs The Wall

La technologie derrière les téléviseurs CRT remonte à 1890. Mais ce nest quen 1926 que la première télévision viable est apparue.

Les téléviseurs dantan étaient lourds, encombrants et avaient de minuscules écrans. Un siècle plus tard, nous avons des panneaux gargantuesques comme The Wall et toutes sortes de technologies à écran plat sophistiquées rendant les téléviseurs légers, fins et dune netteté agréable.

Atari 2600 contre Atari VCS

En 1977, Atari était un gros problème ou du moins ce serait après la sortie de lAtari 2600, un système de jeu vidéo domestique à cartouche qui allait être aimé par beaucoup. On pourrait dire quAtari 2600 a été lancêtre des consoles de jeux vidéo pour la maison et le début de ce que nous connaissons et aimons aujourdhui.

Après un début incroyable, Atari est principalement tombé au bord de la route dans les années qui ont suivi alors que Sega, Nintendo et dautres sont passés à la gloire.

Mais il revient avec l Atari VCS . Cela peut sembler rétro, mais ce nouvel appareil est conçu pour apporter une «expérience PC complète» à votre téléviseur. Jeux 4K, HDR et 60FPS. Les choses ont parcouru un long chemin.

Écrit par Adrian Willings.