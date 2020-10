Nanoleaf est désormais disponible avec encore plus de formes - triangles et mini triangles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nanoleaf poursuit sa tendance d éclairage intelligent en constante expansion avec lajout de nouvelles formes pour éclairer votre maison.

La société a lancé Nanoleaf Shapes - Triangles. Ce sont les derniers ajouts à une gamme prévue de formes unifiées interopérables qui peuvent être combinées pour créer de merveilleux motifs déclairage autour de votre maison.

Les nouveaux triangles comprennent deux formes pour commencer, des triangles et des mini triangles. Il sagit du suivi de la version précédente dHexagons de la société plus tôt cette année. Et oui, vous pouvez maintenant combiner des hexagones et des triangles pour créer quelque chose de spécial.

La société affirme que la gamme Nanoleaf Shapes offrira des «possibilités de création illimitées» et comprendra également 16 millions de combinaisons de couleurs avec des commandes tactiles intelligentes et intuitives et des fonctionnalités de planification impressionnantes.

La duplication décran est une autre fonctionnalité intéressante dont les propriétaires de Nanoleaf Shapes peuvent profiter. Cela signifie que vous pouvez positionner les lumières près de votre téléviseur ou dans votre espace de jeu, puis utiliser cette fonctionnalité pour imiter les couleurs à lécran pour compléter lexpérience. Cela ajoute un nouveau niveau dimmersion à votre visionnage ou à vos jeux et une touche de plaisir supplémentaire.

Les scènes et les horaires signifient que vous pouvez également régler les lumières pour quelles changent tout au long de la journée, répondre au toucher, remplir votre pièce de lumière colorée et plus encore. Vous pouvez également régler les lumières avec Amazon Alexa , Google Home et Apple HomeKit - en les ajustant ou en les allumant et en les désactivant simplement avec votre voix.

Lun des points forts pour nous est le nouveau système de montage amélioré, ce qui signifie quil ny a plus de dommages au mur si vous devez démonter les panneaux et les monter ailleurs. Lapplication qui laccompagne est également mise à jour pour la rendre plus conviviale et pour offrir une plus large gamme de couleurs avec lesquelles jouer.

Les formes Nanoleaf sont disponibles dès maintenant, avec des prix à partir de 119,99 £ pour cinq panneaux. En savoir plus ici .

Dautres formes devraient apparaître en 2020 et 2021.

Écrit par Adrian Willings.