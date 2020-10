Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Blue Microphones a révélé un microphone Yeti X World of Warcraft Edition qui comprend des effets de modulation de la voix qui permettent aux joueurs de sonner comme sils étaient un résident dAzeroth.

Afin de célébrer la prochaine extension de World of Warcraft: Shadowlands de Blizzard, Blue Microphones et Blizzard se sont associés pour créer une nouvelle version du microphone Yeti X. Ce micro arbore non seulement un design personnalisé sur le thème de Warcraft, mais aussi des points forts audio uniques.

Ces effets incluent de tout nouveaux paramètres de modulation de voix dans le logiciel Blue VO! CE qui permet aux joueurs de modifier leur voix pour ladapter à lunivers de WoW. Les utilisateurs auront également accès à une bibliothèque déchantillons Blizzard HD avec des centaines déchantillons sonores du jeu qui peuvent être utilisés pour rendre le streaming plus divertissant.

Bien sûr, ce nouveau microphone tire également le meilleur parti de la technologie Blue VO! CE, permettant aux joueurs de personnaliser leur voix, de supprimer le bruit de fond, dajuster les paramètres de dé-esser, dajuster la compression et plus encore. Mais le Yeti X World of Warcraft Edition se distingue des autres avec un design personnalisé avec une finition matte Battle Grey, des accents dorés et des runes Warcraft gravées dans la base.

Ce microphone est une brillante mise à jour du Yeti X déjà impressionnant que les fans de World of Warcraft apprécieront certainement. Il sera disponible à lachat ce mois-ci et vous pouvez en savoir plus ici .

Écrit par Adrian Willings.