(Pocket-lint) - Si vous avez du mal à dormir, alors il y a de lespoir sous la forme découteurs relaxants conçus pour vous aider à vous détendre dans un sommeil paisible et à vous détendre des ennuis de la journée.

Nous avons précédemment examiné des solutions sérieusement relaxantes et intelligentes, notamment les écouteurs Kokoon Sleep . Ces écouteurs offraient une technologie EEG, de détection de mouvement et de réduction du bruit, ainsi que des programmes de sommeil guidés et des paysages sonores relaxants pour vous aider à vous envoler vers le pays du sommeil.

La société travaille maintenant sur une version intra-auriculaire plus petite et plus confortable appelée NightBuds.

À linstar des écouteurs Sleep, les NightBuds sont conçus pour surveiller intelligemment vos habitudes de sommeil, non seulement en vous aidant à vous endormir, mais également en adaptant automatiquement le son lorsque vous dérivez.

Les NightBuds sont destinés à vous aider à échapper au stress et aux soucis de la journée, à bloquer les partenaires ronflants et les voisins bruyants et à profiter simplement dun merveilleux sommeil relaxant.

Ces écouteurs intra-auriculaires sont conçus avec la technologie PPG de surveillance du sommeil et le coaching AI aux côtés dune scène sonore binaurale 4D immersive pour vous aider à vous détendre de nouvelles façons merveilleuses.

Le confort est également le nom du jeu ici. Les NightBuds sont conçus pour être doux et ergonomiques, avec un design incroyablement fin et compact qui serait 391% plus fin que les écouteurs Bluetooth moyens.

Une alternative intéressante aux Bose Sleepbuds , les NightBuds de Kokoon sont potentiellement abordables et un ajout sublime à votre routine de sommeil. En savoir plus ici .

Écrit par Adrian Willings.