Cowboy lance la détection de collision pour ses vélos électriques

(Pocket-lint) - Le fabricant européen de vélos électriques Cowboy a annoncé une nouvelle fonctionnalité impressionnante pour ses vélos, via une mise à jour logicielle - Crash Detection. Cela fonctionne beaucoup comme la détection de chute de lApple Watch et pourrait être une bouée de sauvetage dans un mauvais scénario.

Le nouveau système utilise efficacement des capteurs intégrés que les vélos de deuxième et troisième génération de Cowboy ont en eux, combinés à leurs systèmes GPS, pour surveiller les chutes et les accidents. Si un tel accident se produit, le pilote aura 60 secondes pour confirmer quil va bien et quil na pas besoin dassistance.

Sils ne le font pas, le vélo pourra utiliser sa propre carte SIM interne pour contacter les contacts durgence du cycliste, leur indiquant leur emplacement exact. Cela signifie que le système est également indépendant du téléphone du pilote, donc même sil est endommagé lors de laccident, le contact doit toujours être établi.

Bien que cela ne ressemble pas à une mise à jour massive, cest juste le genre de fonctionnalité qui permettra au marché du vélo électrique de se développer, nous sommes donc vraiment intéressés de voir comment cela fonctionne - et nous donnerons toutes nos impressions sur le Cowboy. 3, le dernier vélo du fabricant, bientôt.

Cela marque également un autre USP pour Cowboy, qui a une autre fierté majeure à son nom dans le fait que son vélo a une batterie détachable pour une charge qui est des kilomètres plus facile que la plupart des concurrents peuvent offrir, quelque chose que nous apprécions vraiment beaucoup aussi.

Entre quelque chose comme la détection des collisions, les lumières intégrées et le verrouillage souvent intégré, la sûreté et la sécurité deviennent rapidement un autre ensemble de raisons pour lesquelles les gens pourraient être intéressés par un vélo électrique.

Écrit par Max Freeman-Mills.