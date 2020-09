Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton a signalé dénormes pics de revenus et dadhésions tout au long de la pandémie, donc, bien sûr, la société envisage de nouveaux produits.

Bloomberg a affirmé que Peloton se préparait à lancer un tapis roulant moins cher qui coûte moins de 3000 dollars. Son modèle actuel, le Tread, coûte 4 295 $. Il sera renommé Tread +, tandis que son prochain successeur recevra le nom Tread. La nouvelle bande de roulement sera également plus petite et aura une ceinture redessinée.

Peloton est une entreprise américaine de sept ans qui fabrique des équipements de gymnastique à domicile, dispose dune application dexercice et produit des vidéos dentraînement que les clients peuvent diffuser en direct via les produits Peloton. Il est récemment devenu public et est peut-être mieux connu pour son vélo dexercice dintérieur.

En parlant du vélo Peloton, Peloton pourrait également lancer un vélo dentraînement plus haut de gamme. Appelé Bike +, il coûtera plus cher que le modèle actuel , qui commence à 2 245 $, et devrait contenir un écran de tablette repensé plus réglable. Le vélo actuel pourrait également obtenir un nouveau prix de 1 900 $ ou moins.

Bloomberg a indiqué que Peloton pourrait annoncer le nouveau Tread and Bike + «dès la semaine prochaine», ou vers la mi-septembre 2020. Le nouveau tapis roulant sera probablement mis en vente plus tard que le nouveau vélo. On ne sait pas exactement quand, cependant.

Écrit par Maggie Tillman.