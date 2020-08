17 des meilleurs ordinateurs et supercalculateurs pour honorer la planète

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les supercalculateurs, les mastodontes du monde de la technologie et les inventions de lhomme souvent utilisées pour résoudre des problèmes incroyables que les simples mortels ne pourraient pas comprendre seuls.

De létude de la dégradation des matières nucléaires à la prédiction du chemin de notre planète en raison du réchauffement climatique et de tout ce qui se trouve entre les deux, ces machines effectuent le traitement et réduisent les chiffres. Calculer en quelques instants ce quil faudrait à de simples mortels des décennies ou plus pour déchiffrer.

Simulateur de la Terre

Earth Simulator a été le supercalculateur le plus rapide du monde entre 2002 et 2004. Il a été créé au Japon, dans le cadre du «Earth Simulator Project» du pays, qui visait à modéliser les effets du réchauffement climatique sur notre planète.

Le supercalculateur original de Earth Simulator a coûté au gouvernement 60 milliards de yens, mais était une technologie vraiment impressionnante pour lépoque, avec 5120 processeurs et 10 téraoctets de mémoire.

Il a ensuite été remplacé par Earth Simulator 2 en 2009 et Earth Simulator 3 en 2015.

IBM Blue Gene

Le supercalculateur original Earth Simulator a été surpassé en performances par le prototype Blue Gene / L dIBM en 2004. Blue Gene a été conçu pour atteindre des vitesses de fonctionnement petaFLOP tout en maintenant une faible consommation dénergie. En conséquence, les différents systèmes Blue Gene ont été classés parmi les supercalculateurs les plus puissants et les plus écoénergétiques au monde.

Les superordinateurs Blue Gene ont été ainsi nommés parce quils ont été conçus pour aider à analyser et à comprendre le repliement des protéines et le développement de gènes. Cependant, ils étaient surtout connus pour leur puissance et leurs performances, atteignant des performances de pointe de 596 TFLOPS. Ils ont ensuite été surclassés par le système Roadrunner basé sur les cellules dIBM en 2008.

ENIAC (intgrateur numrique lectronique et ordinateur)

ENIAC a été lun des tout premiers supercalculateurs. Il a été initialement conçu par larmée américaine pour calculer les tables de tir dartillerie et même pour étudier la possibilité darmes thermonucléaires. On a dit quil était capable de calculer en seulement 30 secondes ce quil faudrait 20 heures à une personne.

Ce supercalculateur a coûté environ 500 000 dollars à construire (plus de 6 millions de dollars en argent actuel).

Notamment, lintégrateur numérique électronique et lordinateur ont ensuite été utilisés pour calculer 2037 chiffres de Pi et cétait le premier ordinateur à le faire. Même ce calcul a duré 70 heures.

Sunway TaihuLight

En 2018, le supercalculateur chinois connu sous le nom de Sunway TaihuLight a été répertorié comme le troisième supercalculateur le plus rapide au monde. Ce système comportait près de 41 000 processeurs, dont chacun avait 256 cœurs de traitement, soit un total de plus de 10 millions de cœurs.

Ce supercalculateur était également connu pour être capable deffectuer 93 quadrillions de calculs par seconde. Linformatique a été conçue pour toutes sortes de recherches, des prévisions météorologiques à la conception industrielle, en passant par les sciences de la vie et tout le reste.

Le moteur de diffrence

Le moteur de différence a été conçu par Charles Babbage en 1822. Cétait essentiellement le premier ordinateur ou au moins lun dentre eux. Il pourrait être utilisé pour calculer des fonctions mathématiques mais coûterait malheureusement un montant astronomique pour lépoque.

Cette machine était impressionnante pour ce quelle pouvait faire mais aussi pour les machines quelle a inspirées dans les années et les décennies qui ont suivi.

IBM Roadrunner

Le supercalculateur Roadrunner dIBM était un système de 100 millions de dollars construit au laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

En 2008, il a réussi à devenir lun des supercalculateurs les plus rapides de la planète, atteignant une performance maximale de 1,456 petaFLOPS.

Bien quoccupant 296 racks de serveurs et couvrant 6 000 pieds carrés, Roadrunner a quand même réussi à être le quatrième supercalculateur le plus économe en énergie à lépoque.

Le système a été utilisé pour analyser la désintégration des armes nucléaires américaines et examiner si les matières nucléaires seraient sûres dans les années suivantes.

Sommet

Summit est lun des supercalculateurs les plus récents et les plus puissants construits par lhomme. Un autre système incroyable construit par IBM, cette fois utilisé au Oak Ridge National Laboratory et parrainé par le département américain de lénergie.

Entre 2018 et juin 2020, Summit (également connu sous le nom dOLCF-4) a atteint le record dêtre le supercalculateur le plus rapide du monde, atteignant des scores de référence de 148,6 petaFLOPS. Summit a également été le premier supercalculateur à atteindre des vitesses exaflop (un quintillion dopérations par seconde).

Summit possède 9216 processeurs 22 cœurs et 27 648 GPU Nvidia Tesla V100 qui ont été utilisés dans toutes sortes de recherches complexes, de la simulation de tremblement de terre à la simulation de conditions météorologiques extrêmes, ainsi que de prédire la durée de vie des neutrinos en physique.

Sierra

Le Sierra est un autre supercalculateur développé par IBM pour le gouvernement américain. Comme Summit, Sierra offre une puissance considérable, avec 1 572 480 cœurs de traitement et une performance maximale de 125 petaFLOPS.

Comme avec IBM Roadrunner, ce supercalculateur est utilisé pour gérer le stock darmes nucléaires américaines afin dassurer la sécurité de ces armes.

Tianhe-2 est un autre supercalculateur puissant construit par les Chinois. Il est situé au National Supercomputer Center de Guangzhou, en Chine, et a coûté 2,4 milliards de yuans (390 millions de dollars) à construire.

Il a fallu une équipe de 1300 personnes pour créer et leur travail acharné a porté ses fruits lorsque Tianhe-2 a été reconnu comme le supercalculateur le plus rapide du monde entre 2013 et 2015.

Le système possède près de cinq millions de cœurs de processeur et 1 375 Tio de mémoire, ce qui lui permet deffectuer plus de 33 quadrillions de calculs par seconde.

CDC 6600

Le CDC 6600 a été construit en 1964 pour 2 370 000 $. On pense que cette machine est le premier supercalculateur au monde, gérant trois mégaFLOPS, trois fois la vitesse de lancien détenteur du record.

À lépoque, ce système avait un tel succès quil est devenu un "incontournable" pour ceux qui effectuent des recherches haut de gamme et, par conséquent, plus de 100 dentre eux ont été construits de manière étrange.

Cray-1

Le Cray-1 est venu près dune décennie après le CDC 6600, mais est rapidement devenu lun des supercalculateurs les plus réussis de lépoque. Cétait grâce à sa conception unique qui comprenait non seulement une forme inhabituelle, mais également la première implémentation dune conception de processeur vectoriel.

Il sagissait dun système de supercalculateur doté dun processeur 64 bits fonctionnant à 80 MHz avec 8 mégaoctets de RAM, ce qui le rend capable dune performance de pointe de 250 mégaflops. Un pas en avant significatif par rapport au CDC 6600 qui est venu une décennie plus tôt.

Frontera

Le supercalculateur Frontera est le supercalculateur universitaire le plus rapide au monde. En 2019, il a atteint 23,5 PetaFLOPS, ce qui lui permet de calculer en une seconde ce quil faudrait à une personne moyenne dun milliard dannées pour faire manuellement.

Le système a été conçu pour aider les équipes de lUniversité du Texas à résoudre des problèmes extrêmement difficiles, allant de la dynamique moléculaire aux simulations climatiques et aux études sur le cancer.

Trinit

Trinity est encore un autre supercalculateur conçu pour analyser lefficacité des armes nucléaires.

Avec 979072 cœurs de traitement et 20,2 pétaFLOPS de puissance de performance, il est capable de simuler toutes sortes de données pour garantir la sécurité du stock darmes du pays.

Pange III

En 2019, IBM a construit Pangea III, un système censé être le supercalculateur commercial le plus puissant au monde. Il a été conçu pour Total, une société énergétique mondiale opérant dans le monde entier.

Le Pangea III était un supercalculateur optimisé pour lIA avec une structure haute performance, mais qui était réputé être beaucoup plus économe en énergie que les modèles précédents.

Le système a été conçu pour prendre en charge lacquisition de données sismiques par les géoscientifiques afin de déterminer lemplacement des ressources pétrolières et gazières. Pangea III a une puissance de calcul de 25 pétaflops (à peu près la même chose que 130 000 ordinateurs portables) et se classe 11e dans les classements des meilleurs supercalculateurs de lépoque.

La machine de connexion 5

La Connection Machine 5 est intéressante pour un certain nombre de raisons, non seulement parce que cest un superordinateur à la recherche merveilleuse, mais aussi parce que cest probablement le seul système de notre liste à figurer dans un blockbuster hollywoodien. Cest vrai, ce supercalculateur est apparu sur le tournage de Jurassic Park, où il se faisait passer pour lordinateur de contrôle central du parc.

La Connection Machine 5 a été annoncée en 1991 et déclarée plus tard lordinateur le plus rapide du monde en 1993. Il a exécuté 1024 cœurs avec des performances maximales de 131,0 GFLOPS.

On dit également quil a été utilisé par lAgence de sécurité nationale dans ses premières années.

HPC4

HPC4 est un supercalculateur espagnol particulièrement réputé pour son efficacité énergétique tout en conservant une puissance de traitement considérable comprenant 253600 cœurs de processeur et 304 320 Go de mémoire.

En 2018, le supercalculateur HPC5 mis à jour a été combiné avec HPC4 pour donner 70 pétaFlops de capacité de calcul combinée. Cela signifie que ce système est capable deffectuer 70 millions de milliards dopérations mathématiques en une seule seconde.

DGX SuperPOD

DGX SuperPOD est, comme vous vous en doutez, un supercalculateur alimenté par Nvidia doté de 1120 GPU NVIDIA A100, de 15 km de câble optique et de 4 Po de stockage haute performance.

Écrit par Adrian Willings.