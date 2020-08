La dernière technologie MZ-Remote de MyZone vous apporte la salle de sport

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le système de suivi de la condition physique basé sur leffort Myzone sest associé à Zoom pour lancer une nouvelle fonctionnalité visant à stimuler les gymnases en difficulté après la pandémie.

Étant donné que nous sommes plus nombreux à préférer prendre des cours dexercice à domicile, que tous les gymnases ne sont pas ouverts et que les capacités sont réduites, la solution de MyZone consiste à vous proposer des cours en direct dans son application dans le cadre de votre abonnement à la salle de sport.

Appelée MZ-Remote, la technologie est actuellement utilisée dans 177 gymnases à travers le Royaume-Uni et permet aux propriétaires et exploitants de gymnases affiliés de récupérer au moins une partie de leurs frais dadhésion perdus en organisant des classes de capacité - même si beaucoup de ceux qui participent au cours le sont. ne pas pouvoir être physiquement présent dans le gymnase.

Lavantage - par rapport au simple suivi dun cours sur YouTube - est que vous obtenez des commentaires biométriques en temps réel et un encadrement personnalisé dun formateur. Les autres utilisateurs ne vous verront pas en action (ou en inaction!), Mais vous pouvez voir leffort quils font pendant un entraînement. Oh, et vous navez besoin dun compte Zoom de rien, il est intégré à lapplication.

MyZone est une plateforme de suivi de la condition physique qui vous récompense pour leffort plutôt que pour les calories brûlées. Il fonctionne avec une ceinture pectorale sur mesure, mais lapplication synchronisera toujours vos données avec dautres services tels que Apple Health ou Google Fit .

Pour utiliser MZ-Remote, vous pouvez rejoindre un établissement - votre salle de sport - dans lapplication qui vous permet de voir les statistiques dentraînement des autres personnes qui ont rejoint votre établissement. Ainsi, vous pouvez toujours être connecté à vos collègues amateurs de gym et en tirer de la motivation - votre effort est traduit en points deffort Myzone (MPE).

Nous avons participé à lun des cours virtuels en utilisant la ceinture pectorale MZ-3. Une chose que nous avons remarquée lors de notre propre entraînement intense est que nos efforts nous ont rapidement amenés aux échelons supérieurs de léchelle de pourcentage, mais le système réévaluera les niveaux deffort en fonction de vos entraînements et les adaptera à vous.

Les utilisateurs réservent également des cours à laide de lapplication MyZone - il vous suffit de vous connecter avant le début du cours avec votre ceinture pectorale attachée.

Différents niveaux deffort sont représentés par différentes couleurs à lécran - la zone jaune représente 80 à 89% de la fréquence cardiaque maximale et bien que vous ne soyez pas coaché sur les détails, vous êtes encouragé par le chef de classe à améliorer votre jeu si vous prendre du retard.

Les cotes deffort des autres participants semblent assez faibles sur lécran dun téléphone - même sur liPhone XS Max que nous utilisions - et MyZone vous recommande de refléter lécran de votre téléphone sur votre téléviseur à laide dun appareil comme une Apple TV.

Lutilisation de MZ-Remote et de solutions similaires pourrait également permettre aux gymnases dintroduire de nouveaux modèles commerciaux Le propriétaire de Underground Gyms, Sol Gilbert, affirme que MZ-Remote lui a permis de proposer un «service dabonnement à la demande avec un essai gratuit qui offrira aux [utilisateurs] accès à deux sessions MZ-Remote par semaine, à des cours de diffusion en direct ainsi quà dautres contenus. »

MyZone compte environ 1,5 million dutilisateurs dans le monde.

Écrit par Dan Grabham.