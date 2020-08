Des masques amusants qui égayeront votre voyage dans les magasins

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le port dun masque facial devient rapidement la norme dans le monde entier. Mais ce nest pas parce que vous devez en porter un que cela ne peut pas être hilarant.

Nous avons rassemblé certains des plus amusants du Web qui ne manqueront pas de vous faire rire.

la bonne nouvelle est que mon masque personnalisé est arrivé, la mauvaise nouvelle est quils ont imprimé mon visage 20% trop grand pic.twitter.com/jBaVM7nbYI - Cameron!! (@cameronmattis) 27 juillet 2020

Cameron a pensé quil serait peut-être amusant de faire imprimer son propre visage sur un masque facial. Hélas, les résultats nétaient pas ce à quoi il sattendait et le visage imprimé était plus grand que prévu.

Les résultats sont non seulement amusants, mais ont également inspiré quelques autres personnes à partager leurs amusantes couvertures faciales personnalisées.

Moi aussi, mais plus gros! pic.twitter.com/x4aMEIKZkb - Debs Bascombe (@koolma) 28 juillet 2020

Debs a acheté son masque facial à Snapfish et nous devons dire que nous pensons que cest encore mieux. Plus gros, plus audacieux, plus heureux. Quest-ce quil ny a pas à aimer?

Tiger King Joe Exotique

Pourquoi être vous-même quand vous pouvez enfiler un masque et devenir quelquun dautre? Et si vous allez vous transformer en une autre personne, pourquoi pas le roi des tigres lui-même?

Ce masque est également un combo de cache-cou qui montre les merveilleuses mèches bouclées de Joe.

Billon de balle

Si vous voulez que votre masque se démarque de la foule, celui-ci est sûrement le billet. Oui, vous devez être assez confiant et vous pourriez avoir quelques regards étranges, mais cest vraiment amusant.

Les amoureux de la chatte

Aimez-vous vraiment les félins? Pensez-vous que les masques faciaux sont pour les idiots et quune cagoule à part entière est la voie à suivre? Alors vous allez sûrement aimer ceux-ci.

Oubliez dimprimer une image de votre propre visage, faites plutôt imprimer un de vos chats. Nous sommes sûrs que cela ne paniquera pas du tout. Peut être.

Chat intimidant

Voici un chat intimidant. Là où dautres pourraient avoir des masques de chat "mignons", Jimmy Whelan parvient en quelque sorte à rendre ce masque méchant.

Montrez vos expressions

Les masques sont parfaits pour nous aider à rester en sécurité, mais des choses simples comme un sourire heureux sont désormais cachées derrière le matériau et manquées à tous.

Au moins, vous pouvez maintenant obtenir un masque pour montrer le plaisir que vous ressentez à lintérieur, même si vous avez lair misérable extérieurement. Que diriez-vous dun chat soufflant une framboise? Mignon et amusant aussi.

Heureux porteur de masque

Êtes-vous en train de mourir à lintérieur mais voulez-vous que les gens pensent que vous avez une disposition incroyablement ensoleillée (à la limite du psychopathe)? Alors ce masque "sourire radieux" pourrait bien être exactement ce dont vous avez besoin.

Masque de docteur de la peste

squirrel_widget_330377

Ok, donc ce masque de Plague Doctor nest pas techniquement conçu pour garder la peste à distance, mais il semble approprié pour 2020. Ajoutez quelques filtres et tout ira bien. De plus, vous pouvez simplement vous lever du lit et le porter et personne ne saura votre honte.

Visage de requin

Faites savoir aux gens de ne pas trop sapprocher avec ce masque de requin. Cela ne vient pas avec des dents et ne vous aidera pas à combattre les requins, mais cela pourrait vous faire glousser.

Visage aux rayons X

Rendez votre dentiste fier en montrant une radiographie de vos gnashers. Ok, donc pas vraiment tes dents, mais toujours un masque amusant.

Tte de chat

Un autre masque de chat, mais celui-ci est légèrement différent car il semble que vous ayez mangé un chat ou que vous ayez un chat au plafond qui se cache à lintérieur de vous en regardant les humains environnants.

Masque anonyme

Embrassez lanonyme en vous. Pop sur un masque et disparaître dans la foule dautres personnes arborant leur propre masque.

Visage de requin

Nous pensons que ce masque de requin serait particulièrement hilarant si vous avez un nez long / plus gros que la plupart des autres. Cela aidera vraiment à vendre le look de requin.

Lexistence est la douleur

Fan de Rick et Morty? Marre de 2020 et de lidée de devoir porter un masque. Voici celui dont vous avez besoin.

Han Solo en Carbonite

Montrez votre geekery Star Wars avec ce masque qui présente Han Solo coincé dans la carbonite. Ou peut-être que votre souffle la gelé?

Yikes

Ce type a pris sur lui de fabriquer son propre masque. Il travaille apparemment dans les effets spéciaux pour lindustrie du cinéma et a conçu cette chose magnifique.

Écrit par Adrian Willings.