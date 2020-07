Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les vélos rouge vif de Jump reviennent dans les rues de Londres, après lacquisition par Lime du service dUber.

Jusquà présent, les vélos Jump ont eu quelque chose de rocailleux. Après avoir été déployés dans de nombreuses villes dEurope et des États-Unis, ils ont ensuite été tirés, un grand nombre dentre eux se dirigeant directement vers les employés de Scrapheap et Jump se retrouvant sans emploi.

Avec Lime maintenant aux commandes de lentreprise, les vélos reviennent à Londres, ainsi quà Paris, Rome et Barcelone.

Les vélos Jump seront accessibles via lapplication Uber - Uber étant lancien propriétaire du service - au départ, avant de passer à lapplication Lime une fois les deux systèmes intégrés. On dit quil y aura environ 100 vélos dans la rue et que la flotte changera de taille pour répondre à la demande.

Le prix sera de 1 £ pour déverrouiller le vélo, et 15p par minute par la suite.

Lime rapporte quil a vu une augmentation de la demande - pardonnez le jeu de mots - depuis que le verrouillage a été assoupli, car les Londoniens sont invités à rechercher dautres modes de transport et à éviter les bus et les tubes.

Pour Londres, nous pensons que cest une première étape pour mettre également en place des scooters électriques depuis que le Royaume - Uni commence également les essais de scooters électriques en juillet 2020, quelque chose que nous savons fermement dans les plans de Lime pour Londres.

"En tant que plus grand fournisseur de micromobilité au monde, nous exploitons déjà des services de location de scooters et de vélos électriques dans plus de 125 villes - dont Londres -. Nous connaissons donc la valeur quils apportent et nous sommes ravis de pouvoir offrir cette expérience dans le Royaume-Uni ", a déclaré Alan Clark, directeur de la politique britannique et des affaires gouvernementales chez Lime récemment, à la suite de lannonce du démarrage des essais de trottinettes électriques.

"Au cours des prochains jours, semaines et mois au début des essais, nous sommes impatients de construire des villes plus saines, plus vertes et plus sûres à travers le Royaume-Uni."