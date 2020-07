Ce masque sera traduit et transcrit pour vous

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les couvre-visages sont là pour rester - cela semble relativement clair à ce stade, peu importe où vous êtes dans le monde (si vous nêtes pas dans un pays où ils ont depuis longtemps été acceptés, bien sûr).

À mesure que cette nouvelle réalité devient plus évidente et que les masques deviennent une vue de plus en plus courante partout, nous nous attendons à voir plus de tours techniques sur le format. Les masques qui peuvent remplir plus de fonctions que simplement couvrir votre visage seront certainement demandés, et un de ces projets intrigants est déjà en train de prendre de lampleur au Japon.

Donut Robotics, tel que rapporté par Vice , a bénéficié dune excellente campagne de financement participatif pour ce quil appelle discrètement le c-mask, qui semble avoir quelques trucs impressionnants dans sa manche.

Le masque dapparence anonyme utilise silencieusement les microphones et la connectivité Bluetooth pour en faire une paire parfaite avec votre téléphone. Connecter les deux vous permettra de dicter à votre téléphone et denvoyer des messages sans utiliser vos mains.

Ce nest même pas le vrai point, cependant - le c-mask peut également traduire votre discours entre lune de ses neuf langues: anglais, français, espagnol, japonais, chinois, coréen, thaï, bahasa et vietnamien.

Le concept a permis de collecter 260 000 $ grâce au financement participatif, ce qui montre à quel point cela peut être excitant - avec la réserve que les projets impliquant la traduction en direct ne fonctionnent pas toujours comme souhaité.

Les maks devraient sortir en septembre, lorsque les gens au Japon pourront en acheter un pour environ 37 $, nous devrons donc attendre de voir à quel point la technologie fonctionne vraiment. Pourtant, cest une indication passionnante du type dinnovation qui pourrait être en magasin.